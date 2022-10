Apple oficiálně oznámil, že do App Store zamíří od tohoto týdne více reklam

Odpůrce reklam čeká od úterý 25. října na Apple produktech další rána. Kalifornský gigant totiž v emailu vývojářům oficiálně oznámil, že právě od tohoto dne se začnou v App Store objevovat reklamy na nových místech a to nikoliv jako alternativa k těm stávajícím, nýbrž jako jejich doplnění nebo chcete-li rozšíření. To jinými slovy znamená, že v App Store bude opět o něco obtížnější nalézt standardní cestou aplikaci.

Reklamy se mají podle vyjádření Applu začít objevovat konkrétně na hlavní kartě Dnes a pak také na mikrostránce konkrétních aplikací, kde reklamy zamíří na její úplný konec do výběru aplikací v rámci sekce “Také by se vám mohlo líbit”. Všechny aplikace budou nicméně i nadále viditelně označovány jako inzerce a to jak nápisem Reklama, tak i mírným podbarvením, takže byste si je s nativními výsledky neměli plést. Nicméně už jen to, že se intenzita reklam v App Store zvýší kdekoho bezesporu zamrzí – tím spíš, když se na výše zmíněná místa reklamy podívají vůbec poprvé.

Pamatujete na App Store z iOS 10? iOS 10 vs iOS 11 srovnani 25 Nastavení – App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 36 App Store – Hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 35 App Store iOS 10 vs iOS 11 srovnani 39 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 38 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 37 App Store – žebříčky iOS 10 vs iOS 11 srovnani 43 App Store – výsledky vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 40 App Store – detail aplikace/hry iOS 10 vs iOS 11 srovnani 42 App Store – Vyhledávání iOS 10 vs iOS 11 srovnani 29 Nastavení – App Store Vstoupit do galerie

Bude hůř?

Pokud vás nové reklamy v App Store štvou, máme pro vás špatnou zprávu. Zdá se totiž, že má Apple s reklamami do budoucna velké plány, které by měl začít rozvíjet už od příštího roku. V plánu má být konkrétně nasazení reklam do Apple Maps po vzoru Google Maps, ale také třeba spuštění zbrusu nového typu předplatného pro Apple TV+, které bude cenově dostupnější, avšak za to “osazené” reklamami. Jak rychlé nasazení bude je však v tuto chvíli ve hvězdách.