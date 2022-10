Apple chtěl představit levný plastový iPad s klávesnicí v balení!

Přijdou vám dnešní iPady příliš drahé a z hlediska balení příliš strohé? Pak pro vás máme zprávu, která vás úplně nepotěší. Apple totiž podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana uvažoval ještě nedávno nad tím, že světu představí zbrusu nový iPad s plastovými zády a hlavně pak klávesnicí v balení, který chtěl prodávat za méně než 500 dolarů, tedy v přepočtu asi 12600 Kč bez daně a dalších poplatků.

iPad řady C. Tak přesně takto se mohla s trochou nadsázky označovat novinka s plastovými zády, kterou chtěl Apple konkurovat levným Chromebookům z dílny Googlu, které se těší velké popularitě zejména ve školám. Kromě levných, lehkých a relativně odolných plastových zad pak měla být jedním z hlavních lákadel výše zmíněná klávesnice přibalená v balení, která však měla být taktéž plastová a je tedy otázkou, zda by se jednalo o levnější variantu Magic Keyboard, nebo o zbrusu nový typ klávesnice vytvořený speciálně pro daný iPad.

Přestože by dle marketérů Applu nový iPad s plastovými zády velmi pravděpodobně uspěl, rozhodl se kalifornský gigant celou záležitost nakonec raději odpískat, aby se neodehrálo to, co si užil před lety s iPhonem 5c. Tehdy se totiž na jeho hlavu valila tvrdá vlna kritiky za to, že představil drahý a zároveň nezajímavý telefon, který zkrátka nedává oproti jiným modelům smysl. Pokud by však tentokrát Apple přibalil skutečně i “něco navíc” ve formě klávesnice a tím vytvořil ve výsledku “set” využitelný podobně jako MacBook, možná by tím přeci jen zabodoval.