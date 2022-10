Apple zřejmě pracuje na odlehčené verzi macOS pro iPady!

Malá revoluce v používání iPadů je možná na dohled. Podle poměrně dobře informovaného leakera, který na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou Majin Bu, totiž Apple v současnosti intenzivně pracuje na odlehčené verzi operačního systému macOS známého z Maců pro iPady. Ty by se tak rázem staly daleko využitelnějšími, než jsou nyní s iPadOS.

Po odlehčené verzi macOS pro iPady volají jablíčkáři již dlouhé roky, skutečně intenzivně pak poslední dva roky kvůli použití počítačových čipů M1 a M2 v iPadech Pro a Air. Apple sice jejich volání doposud srdnatě vzdoroval, nyní se však zdá, že si konečně uvědomil, že se iPady MacBookům nikdy nepřiblíží, pokud u nich nedojde k razantní změně vnímání systémů. iPadOS je totiž stále “jen” upravenou verzí mobilního iOS, což pro klasickou práci zkrátka vhodné není. V příštím roce by se však mělo vše konečně změnit, jelikož po boku klasického macOS 14 má podle lekakera dorazit i odlehčená verze tohoto systému, který je v současnosti vyvíjena pod kódovým označením Mendocino a která má být uzpůsobena dotykovému ovládání.

Ačkoliv zatím víme o projektu pramálo, zdroje leakera tvrdí, že bude vše zatím exkluzivní jen pro iPady Pro s čipy M2, byť není vyloučeno, že se podpora nakonec rozšíří i na M1. Otazníky visí ale i nad tím, jak to bude do budoucna s iPadOS – tedy zda poběží vedle odlehčeného macOS, nebo jej macOS nahradí, popřípadě bude možné zvolit si, zda chci iPad osazení jedním či druhým systémem. Vše v tomto směru však ukáže až čas, stejně jako to, zda se podobné věci vůbec dočkáme.