Známe velikost RAM paměti nových iPadů 10 a Apple TV (2022). Příliš nepotěší

Nedávno představené novinky ve formě iPadů 10 a Apple TV (2022) už nejsou zahaleny tajemstvím ani z hlediska RAM paměti. Díky nové verze Xcode totiž mohli vývojáři nahlédnout novinkám “pod pokličku” a tím vše důležité zjistit. O žádné terno se však nejedná, což je poměrně škoda.

Nejméně, co pro daný čip dávalo smysl. Tak přesně takto by se v krátkosti dala zhodnotit RAM paměť obou zařízení. Jak čip A14 Bionic z iPadu 10, tak i čip A15 Bionic z Apple TV je totiž v Apple produktech spárován až se 6 GB RAM paměti, avšak kalifornský gigant se (zřejmě nepřekvapivě) rozhodl pro nasazení menšího množství, kterým disponují nižší řady zařízení osazených těmito čipy. To jinými slovy znamená, že mají novinky 4 GB RAM, stejně jako tomu je u iPhonů 12 (mini) s A14 Bionic a iPhonů 13 (mini) u A15 Bionic. Pokud vás pak zajímá RAM paměť u iPadů Pro (2022), ta je uvedena přímo na webu Applu a oproti předešlé generaci se nezměnila. U 128, 256 a 512 GB variant dosahuje 8 GB, u 1 a 2 T pak 16 GB.

Ačkoliv se nemusí zdát na první pohled RAM paměť jako ukázková, pravdou je, že si oba produkty mezigeneračně polepšily o 25 %, jelikož povyrostly ze 3 GB. Rychlost, ale zejména pak práce s vícero otevřenými aplikacemi a jejich následné otevírání by tedy měla být alespoň trochu znát. Zda tomu tak skutečně bude ale ukáží až první uživatelské testy.