Technologické vymoženosti, se kterými jsme se běžně setkávali v 90. letech

PDA aneb asistent do kapsy

Velkým hitem se v 90. letech stala v jistých kruzích zařízení s názvem PDA – Personal Digital Assistant. S nadsázkou bychom PDA mohli označit za kapesní počítače. Jejich počátky se datují dokonce do 80. let, na skutečný rozmach si ale tyto přístroje musely ještě nějakou chvíli počkat. PDA nabízely řadu funkcí pro organizaci a produktivitu, některé modely dokonce umožňovaly bezdrátové propojení s jinými zařízeními. K dostání byly varianty s monochromatickými i barevnými displeji a širokou škálou funkcí počínaje kalendářem a adresářem přes správu dokumentů nebo dokonce přehrávání médií. Svého zástupce měla na tomto poli i společnost Apple. Její Newton ale nakonec očekávanou díru do světa neudělal, přičemž na vině byla z valné části jeho příliš vysoká cena.