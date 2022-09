Kde jsou teď nejslavnější technologické firmy zrozené v devadesátkách

Devadesátá léta minulého století dala vzniknout celé řadě firem a značek, kterým se ve své době dařilo opravdu velice dobře. Některé z nich si své renomé drží dodnes, jiné skončily, nechaly se odkoupit jinou značkou, nebo přešly na jiný způsob podnikání. Pro dnešní článek jsme vybrali hned několik jmen, která měla v 90. let zvuk, a podívali se na to, kde jsou zakladatelé těchto firem dnes. Mohlo by vás zajímat T602, IrfanView, Volkov Commander: Co běželo na našich počítačích v devadesátkách a na počátku milénia? Ostatní články Letem světem Applem 26. 8. 2022

Linus Torvalds a Linux Počátkem devadesátých let minulého století se začaly rodit základy operačního systému Linux. To, co původně vzniklo jako osobní projekt finského studenta Linuse Torvaldse, nakonec přerostlo v populární open-source systém, jehož jednotlivé distribuce si oblíbila řada lidí po celém světě, a to z mnoha důvodů. Linusi Torvaldsovi je v současné době dvaapadesát let, stal se držitelem celé řady prestižních cen pro svůj přínos v oblasti technologií, a je mimo jiné vášnivým potápěčem.

Marc Andreessen, James H. Clark a Netscape Pokud jste v 90. letech brouzdali po internetu, určitě pro vás není jméno Netscape Navigator cizí. Ještě předtím, než světu začal vládnout Google Chrome s dalšími velkými jmény, se jisté popularitě těšil také prohlížeč Netscape z dílny společnosti Netscape Communications Corporation (dříve Mosaic). Zakladateli této společnosti byli Marc Andreessen a James H. Clark. První verze prohlížeče Netscape spatřila světlo světa již v roce 1994. Postupem času ale začal čelit kritice například kvůli upřednostňování nových funkcí před celkovým vylepšováním uživatelské zkušenosti. Obrovskou konkurencí pro něj byl také Explorer od Microsoftu. To spolu s dalšími faktory vedlo časem k postupnému konci Netscapu. Marcu Andreessenovi je v současnosti 51 let, zabývá se investicemi do technologii a je členem představenstva několika společností. James H. Clark oslavil počátkem tohoto roku 78. narozeníny. Po působení na poli technologií a vědy se začal věnovat filantropii a svému velkému koníčku – jachtingu.

Marc Canter a Macromedia Když se řekne „Macromedia", řada lidí automaticky dodá „Flash". Za společností Macromedia (dříve MacroMind) stojí Marc Canter. Canter původně v 80. letech minulého století pomáhal vyvíjet software pro společnost Apple, když ale v roce 1992 došlo ke spojení firem MacroMind a Authorware, přeorientoval se na produkci softwaru a nástrojů pro práci s prezentacemi, animacemi a efekty. Kromě zmíněného Flashe vznikly pod křídly společnosti Macromedia produkty jako Director, Dreamweaver, Autorware, Fontographer nebo ColdFusion. Marc Canter i nadále podniká v oblasti technologií a IT– založil například společnost Cola, z jejíž dílny vzešla komunikační platforma podobná Slacku, a v roce 2017 spoluzaložil AI firmu Instigate.