Kompletní srovnání: iPad (10. generace) vs. iPad Air (5. generace)

Pokud si chcete od Applu koupit nový iPad, tak máte na výběr více než kdykoliv jindy. Včera se totiž nabídka jablečných tabletů rozšířila o nový iPad 10. generace, který se konečně dočkal přepracování. Apple se tak již konečně u iPadů zbavil klasického Touch ID v domovském tlačítku, které je tedy přesunuto na horní tlačítko. Hned na první pohled je možné si všimnout toho, že nový iPad 10. generace se až příliš podobá iPadu Air 5. generace – pojďme se proto společně v tomto článku podívat na srovnání těchto dvou zařízení, abyste věděli, po kterém se vyplatí sáhnout.

Procesor, paměť, technologie

Již tradičně začneme naše srovnání hlavním čipem. Apple u nového iPadu 10. generace (dále jen iPad) sáhl po čipu A14 Bionic, který tepe například v iPhonech 12 (Pro). Ten nabízí 6 jader CPU (4 úsporná a 2 výkonná), 4 jádra GPU a 16 jader Neural Engine. Co se pak týče iPadu Air 5. generace (dále jen iPad Air), tak ten se pochlubí čipem M1, který můžeme znát z Maců. Tento čip disponuje 8 jádry CPU (4 úsporná a 4 výkonná), 8 jádry GPU a 16 jádry Neural Engine. Hlavnímu čipu pak sekunduje operační paměť, která prozatím není u iPadu známá, nejspíše ale nabídne 4 GB RAM. I v tomto ohledu má navrch iPad Air, který disponuje 8 GB operační paměti, tedy dvojnásobkem. Mimo to se iPad Air pochlubí také mediálním enginem pro hardwarovou akceleraci videa a kódování a dekódování videa.

Co se pak týče biometrické autentizace, tak je u obou porovnávaných iPadů využito Touch ID, které je zabudované v horním tlačítku. Obě zařízení dále nabízí Wi-Fi 6, iPad Air však zvládá navíc simultánní dvoupásmový provoz. Rozdíly jsou pak vidět v Bluetooth, kde má navíc nový iPad, jelikož nabízí verzi 5.2, zatímco iPad Air „pouze“ verzi 5.0. Obě zařízení pak samozřejmě podporují síť 5G, a to v případě, že sáhnete po verzi Wi-Fi + Cellular. SIM kartu pak můžete přidat buď fyzicky do Nano-SIM slotu, anebo můžete využít moderní eSIM. Z hlediska konektorů již obě zařízení nabízí USB-C, společně se Smart Connector.

Baterie a nabíjení

Výdrž baterie je u obou porovnávaných iPadů dle údajů od Applu totožná. Konkrétně tedy nabízí výdrž 10 hodin při prohlížení webu v síti Wi-Fi nebo při sledování videa, anebo až 9 hodin při prohlížení webu v mobilní datové síti. Kapacita baterie nového iPadu bohužel není známá, vzhledem ke konstrukci a stejné výdrži však bude velmi podobná kapacitě baterie iPadu Air, která dosahuje 8820 mAh.

Displej a konstrukce

Co se týče displejů, tak ty jsou skoro totožné, tedy až na pár výjimek. Oba porovnávané iPady tak disponují 10.9″ Liquid Retina displejem s LED podsvícením a technologií IPS, rozlišením 2360 × 1640 při 264 pixelech na palec, maximálním jasem 500 nitů, oleofobní úpravou proti šmouhám a funkcí True Tone. iPad Air však navíc ještě nabízí plně laminovaný displej, antireflexní vrstvu a široký barevný rozsah (P3), zatímco iPad poskytuje pouze barvy sRGB, což je rozhodně škoda. Ani jeden z displejů nepodporuje ProMotion.

Šasi iPadu i iPadu Air je prakticky kompletně totožné – je tedy zpracováno z recyklovaného hliníku, přední stranu pak chrání tvrzené sklo Gorilla Glass. Z hlediska rozměrů (V × Š × T) a váhy jsou rozdíly opravdu minimální. iPad má konkrétně rozměry 248,6 × 179,5 × 7 milimetrů, zatímco iPad Air pak 247,6 × 178,5 × 6,1 milimetru, takže je po všech stránkách zhruba o jeden milimetr menší a užší. Co se hmotnosti týče, tak Wi-Fi verze obou jablečných tabletů váží 477 gramů, respektive 461 gramů, verze Wi-Fi + Cellular pak váží 481 gramů, respektive 462 gramů. O ozvučení se u obou iPadů starají dva reproduktory v horizontální orientaci.

Fotoaparát

Specifikace fotoaparátu jsou jak u iPadu, tak u iPadu Air naprosto totožné. Vzadu je tak k dispozici jediný 12 MP širokoúhlý fotoaparát se clonou f/1.8, až 5x digitálním zoomem a podporou Smart HDR 3. Tento fotoaparát dokáže nahrát video až ve 4K při 60 FPS, popřípadě video s rozšířeným dynamickým rozsahem až ve 30 FPS. Nechybí 3x zoom při nahrávání videa, možnost zachycení zpomaleného videa v rozlišení 1080p až při 240 FPS a časosběrné video se stabilizací. Totožný je pak i přední fotoaparát, který je pouze u iPadu umístěn v horizontální orientaci. Nabízí rozlišení 12 MP, clonové číslo f/2.4, 2x oddálení, centrování záběru, Retina Flash a Smart HDR 3. Videa dokáže nahrát až v rozlišení 1080p při 60 FPS, video s rozšířeným dynamickým rozsahem pak při 30 FPS, nechybí ani kinematografická stabilizace videa.

iPad Air 5. generace iPad Air 5 (7) iPad Air 5 (8) iPad Air 5 (9) iPad Air 5 (10) iPad Air 5 (11) iPad Air 5 (12) iPad Air 5 (13) iPad Air 5 (14) iPad Air 5 (15) iPad Air 5 (16) iPad Air 5 (18) iPad Air 5 (17) iPad Air 5 (19) iPad Air 5 (22) iPad Air 5 (23) Vstoupit do galerie

Barvy a cena

Podíváme-li se na barvy, tak u nového iPadu si můžete vybrat ze čtyř, zatímco iPad Air jich nabízí rovnou pět. Řeč je o stříbrné, růžové, modré a žluté, respektive o vesmírně šedé, hvězdně bílé, růžové, fialové a modré. Co se týče cen, tak iPad vás vyjde na 14 490 Kč v případě 64 GB varianty, popřípadě na 18 990 Kč v případě 256 GB varianty. Příplatek za verzi Wi-Fi + Cellular je 4 500 korun. iPad Air pak pořídíte za 18 990 Kč v případě 64 GB verze, anebo za 23 490 Kč v případě 256 GB verze. Příplatek za verzi Wi-Fi + Cellular je taktéž 4 500 Kč.

Apple produkty lze zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovost (U Mobil Pohotovost lze navíc využít akce Koupíš, prodáš, prodáš, splácíš, v rámci které lze iPhone 14 získat už od 98 Kč měsíčně)