Kompletní srovnání: iPad Pro (M1, 2021) vs. iPad Pro (M2, 2022)

Apple před malou chvílí představil nový iPad Pro (M2, 2022), a to konkrétně 6. generaci jeho 12.9″ verze a 4. generaci jeho 11″ verze. Po jeho boku jsme se dočkali také představení 10. generace klasického iPadu, společně se 3. generací Apple TV 4K. Na první pohled si u nového iPadu Pro nějakých novinek nevšimneme – veškeré změny se totiž odehrály v rámci hardwaru. Pokud vás zajímá, v čem je nový iPad Pro lepší v porovnání s předchozí generací, tak v tomto článku se na veškeré změny, odlišnosti i podobnosti podíváme.

Procesor, paměť, technologie

Nový iPad Pro se dočkal nového čipu M2, který aktuálně tepe například v MacBooku Air a 13″ MacBooku Pro. Ten konkrétně nabízí 8jádrové CPU se 4 výkonnostními jádry a 4 úspornými jádry, GPU je pak 10jádrové. Předchozí generace nabízela čip M1, který po stránce CPU nabízí také 8 jader, a to 4 úsporná a 4 výkonnostní, co se pak týče GPU, tak zde bylo k dispozici „jen“ 8 jader. Operační paměti jsou totožné, tedy 8 GB v případě 128 GB, 256 GB a 512 GB varianty, u 1 TB a 2 TB varianty je pak k dispozici 16 GB RAM, z čehož mimo jiné vyplývá, že i varianty kapacit úložiště jsou stejné. U nového modelu s M2 pak mají paměti propustnost 100 GB/s, u předchozí generace s M1 pak okolo 70 GB/s. Nutno zmínit, že nový iPad Pro podporuje nejen hardwarovou akceleraci H.264 HEVC, ale také ProRes a ProRes RAW. Oba modely nabízí engine pro kódování a dekódování videa, nejnovější generace pak ještě nabízí engine pro kódování a dekódování ProRes.

V obou případech je pro ověřování využito Face ID, a pokud sáhnete po verzi s podporou Cellular, tak se můžete opět u obou modelů těšit na podporu 5G, kterou získáte využitím Nano-SIM nebo eSIM. Co se pak týče Wi-Fi, tak nejnovější generace konečně podporuje Wi-Fi 6E s rychlostí až 2,4 Gb/s, zatímco ta původní jen Wi-Fi 6 s rychlostí až 1,2 Gb/s. Vylepšení se pak dočkala také technologie Bluetooth, která u nového modelu nabízí verzi 5.3, zatímco původní generace verzi 5.0. Dále je důležité zmínit, že nová generace již nepodporuje GSM/EDGE připojení, což ta předchozí ještě uměla. Oba dva modely pak nabízí konektor USB-C s podporou Thunderbolt / USB 4, na zadní straně nechybí samozřejmě ani Smart Connector. Až na pár výjimek je tedy vše prakticky při starém.

Baterie a nabíjení

Co se týče výdrže baterie, tak se vůbec nic nezměnilo, a to ani vzhledem k tomu, že čip M2 je oproti M1 zase o něco úspornější. Konkrétně se tak u obou porovnávaných modelů můžete těšit na výdrž 10 hodin při prohlížení webu přes Wi-Fi nebo při sledování videa, 9 hodin pak v případě, že budete používat mobilní datovou síť. Prozatím není jasné, jak velkou baterii nabízí nové iPady Pro, každopádně se počítá s využitím stejných, jako u předchozí generace. U 12.9″ modelu je to konkrétně 10.758 mAh, u menšího 11″ modelu pak 7 538 mAh.

Displej a konstrukce

Displeje jsou u obou srovnávaných modelů zcela totožné. Větší 12.9″ model nabízí Liquid Retina XDR displej s mini-LED podsvícením, který se chlubí rozlišením 2732 × 2048 s jemností 264 PPI, maximálním typickým jasem 600 nitů, XDR jasem maximálně 1000 nitů a špičkovým jasem 1600 nitů. Menší 11″ model pak nabízí klasický Retina displej s LED podsvícením a technologií IPS s rozlišením 2388 × 1668 pixelů s jemností 264 PPI, maximálním typickým jasem 600 nitů. Jak u 12.9″ verze, tak i u 11″ verze obou modelů je pak podpora ProMotion (adaptivní obnovovací frekvence až 120 Hz), P3 a True Tone, nechybí antireflexní vrstva a úprava proti šmouhám. Jedinou změnou je, že nová generace podporuje funkci podržení Apple Pencilu nad displejem.

Šasi obou porovnávaných iPadů Pro je zhotoveno z recyklovaného hliníku, přední sklo chrání klasické Gorilla Glass. Co se rozměrů (V × Š × T) týče, tak jsou naprosto totožné. V případě 12.9″ verze tedy 280,6 × 214,9 × 6,4 milimetru, v případě menší 11″ verze 247,6 × 178,5 × 5,9 milimetru. Totožná je pak také hmotnost, a to 682 gramů (Wi-Fi), respektive 684 gramů (Wi-Fi + Cellular) u 12.9″ a 466 gramů (Wi-Fi), respektive 468 gramů (Wi-Fi + Cellular) u 11″ verze. Všechny srovnávané modely pak disponují čtyřmi reproduktory.

Fotoaparát

Určité změny lze najít u fotoaparátu, opět se však nejedná o nic zásadního – prakticky je řeč pouze o podpoře ProRes videa v rozlišení až 4K při 30 FPS (1080p při 30 FPS u modelů s kapacitou 128 GB) a podporou Smart HDR 4 u novější generace, namísto Smart HDR 3 u té předchozí. Těšit se jinak můžete 12 MP širokoúhlý fotoaparát a 10 MP s clonou f/1.8 a ultra-širokoúhlý fotoaparát s clonou f/2.4, 2x oddálením a 5x digitálním zoomem. Co se týče videa, tak můžete natáčet v rozlišení 4K až při 60 FPS, video s rozšířeným dynamickým rozsahem až při 30 FPS, 2x oddálení a 3x dynamický zoom u videa, zvukový zoom, zpomalené video v rozlišení 1080p až při 240 FPS a časosběrné video. Přední fotoaparát je zcela totožný, jedná se o TrueDepth s 12 MP rozlišením a clonou f/2.4, nechybí 2x oddálení, centrování záběru, Retina Flash, portrétní režimy, 1080p video až při 60 FPS, kinematografická stabilizace videa a další.

Barvy a cena

Z hlediska barev se nic nezměnilo – oba modely stále zakoupíte ve vesmírně šedé nebo stříbrné. Cena 11″ verze nového modelu je 25 990 Kč u 128 GB, 28 990 Kč u 245 GB, 34 990 Kč u 512 GB, 46 990 Kč u 1 TB a 58 990 Kč u 2 TB. Větší 12.9″ verze nového modelu je pak 35 490 Kč u 128 GB, 38 490 Kč u 256 GB, 44 490 Kč u 512 GB, 56 490 Kč u 1 TB a 68 490 Kč u 2 TB. Příplatek za Cellular verzi je pak 4 500 Kč. Oproti tomu 11″ verze předchozího modelu vycházela na 22 990 Kč u 128 GB, 25 790 Kč u 256 GB, 31 390 Kč u 512 GB, 42 590 Kč u 1 TB a 53 790 Kč u 2 TB. Větší 12.9″ verze staršího modelu pak vycházela na 30 990 Kč u 128 GB, 33 790 Kč u 256 GB, 39 390 Kč u 512 GB, 50 590 Kč u 1 TB a 61 790 Kč u 2 TB. Příplatek za Cellular verzi byl 4 000 Kč.

