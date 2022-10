iPad Pro (2022) oficiálně představen! V hlavní roli je zde špičkový výkon

iPad Pro (2022) už není jen pouhou spekulací. Před malou chvílí jej totiž světu podle očekávání skrze tiskovou zprávu odhalil a tím de facto opět posunul svět tabletů na novou úroveň. Nové iPady Pro totiž stojí skutečně za to, tedy minimálně z hlediska výkonu.

Hlavní novinkou letošní generace iPadů Pro je bezesporu nasazení čipsetu Apple M2, který byl představen na jaře coby srdce pro redesignované MacBooky Air a 13” MacBooky Pro. Tento čipset by měl být dle slov Applu až o 15 % výkonnější z hlediska CPU a až o 35 % výkonnější z hlediska GPU, což není rozhodně málo. Skvělým příkladem může být třeba to, že překódování ProRes videa běží na iPadech Pro s M2 až 3x rychleji než na jejich předešlé generaci, díky čemuž je tak celková práce s tablety výrazně příjemnější.

Dalším poměrně výrazným upgradem, ke kterému se Apple u nové generace iPadů Pro odhodlal, je nasazení WiFi 6E, což má uživatelům za ideálních podmínek zajistit až 2x rychlejší stahování než tomu bylo u iPadů Pro s M1 v loňském roce. Co to znamená v řeči čísel? Zejména to, že se download díky WiFi 6E dostává až na hodnotu 2,4 Gb/s, což už je opravdu extrémní hodnota – tedy minimálně v bezdrátovém světě. Znovu je však třeba zopakovat, že abyste se na tuto úroveň dostali, je třeba být připojení na skutečně výkonné WiFi podporující tentýž standard.

Posledním upgradem, který však pravděpodobně souvisí spíš se softwarem než hardwarem, je zlepšení práce s Apple Pencil. Ta je totiž nyní snímána až dobrých 12 mm nad displejem, díky čemuž je nově možné vidět náhled tahu pera nebo chcete-li značku ještě předtím, než uživatel vůbec přiloží hrot tužky k displeji. Apple navíc přislíbil, že podporu této funkce uvolní pro všechny vývojáře, díky čemuž tak bude po implementaci dostupná široké veřejnosti.

Co se týče prodejů, nové iPady Pro si lze předobjednat ode dnešního dne s tím, že na pulty obchodů dorazí ve středu 26. října. Cena 11” modelu osazeného bohužel stále jen Liquid Retinou je v základu 25 990 Kč, cena 12,9” modelu s mini LED displejem pak začíná na 35 490 Kč.