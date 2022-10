5 věcí, které očekáváme od iPadů Pro (2022)

Již během dnešního odpoledne či podvečera bychom se měli po měsících čekání konečně dočkat představení nové generace iPadů Pro. To sice proběhne jen skrze tiskovou zprávu, nicméně myslet si, že dané zařízení nebude stát za to by byla velká chyba. Podle dostupných úniků informací i nejrůznějších specifikací se totiž novinka jeví přinejmenším zajímavě. V následujících řádcích si proto shrneme, co vše od ní očekáváme. Nový design to sice není, i tak by však měly upgrady tabletu potěšit. Mohlo by vás zajímat Gurman: Nové iPady Pro M2 představí Apple již dnes Vše o Apple Jiří Filip Před 4 hod.

M2 čip Hlavní novinkou letošních iPadů Pro bude bezesporu čipset. O žádné překvapení se zde však jednat nebude – v plánu je totiž podle dostupných informací „jen“ nasazení M2, který Apple představil na začátku letošního roku spolu s novými MacBooky Air a 13″ Pro. Ačkoliv si tento čipset oproti základnímu M1 až tolik výkonnostně nepolepšil, i nižší desítky procent navíc mnohé uživatele jistojistě potěší a přimějí k tomu si nový iPad Pro pořídit. Spolu s novým čipem by pak nebylo překvapením, kdyby se nové iPady dočkaly i navýšení RAM či úložišť, byť zde bychom ruku do ohně nedali.

Lepší fotoaparát V posledních letech se Apple poměrně intenzivně zaměřuje na fotoaparáty i u iPadů a je proto víceméně jasné, že ani jeho nejnovější vlajková loď na tomto poli nepřijde zkrátka. Jaké specifikace fotoaparáty iPadů Pro nabídnou je sice v tuto chvíli zahaleno tajemstvími, nicméně vůbec bychom se nedivili tomu, kdyby je Apple osadil stejnou fotosoustavou, co základní iPhony 14. Ta je totiž velmi slušná, ale zároveň stále relativně kompaktní a tedy by kvůli ní nemusel Apple příliš „sahat“ do designu iPadů.

Rychlejší 5G Podpora 5G připojení se začala stávat u iPadů standardem již v roce 2020 počínaje příchodem iPadu Air nové generace. Je proto takřka 100% jisté, že se na ní Apple zaměří i letos u řady Pro a to konkrétně nasazením novějšího 5G modemu, který připojení k mobilním sítím páté generace u iPadů jednak zrychlí, ale hlavně jej učiní energeticky méně náročným. 5G se tak rázem stane opět o něco využitelnějším, což je bezesporu pozitivní.

Delší výdrž baterie Jak jsme již nakousli v předešlém odstavci, s novými komponenty se úzce pojí nejen jejich výkon, ale taktéž energetická úspora. A vzhledem k tomu, že se u iPadů Pro (2022) počítá jak s nasazením úsporného M2, tak i s novým 5G modemem, je velmi pravděpodobné, že se Applu podaří i díky dalším optimalizacím energetické spotřeby prodloužit výdrž na jedno nabití. Očekávat vyšší jednotky hodin je sice vzhledem k tomu, že se tablety designově ani velikostně nezmění víceméně nemyslitelné, i jedna či dvě hodinky k dobru by však byly pozitivním upgradem.