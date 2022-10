Gurman: Nové iPady Pro M2 představí Apple již dnes

Fanoušci iPadů budou mít dnes podle velmi dobře informovaného reportéra Mark Gurmana z Bloombergu velký důvod k radosti. Apple se totiž podle jeho zdrojů rozhodl, že v průběhu dnešního dne (pravděpodobně někdy kolem 14. hodiny odpolední či až k večeru kolem 18. hodiny) představí skrze tiskovou zprávu novou generaci iPadů Pro, o které se již pěkných pár měsíců čile spekuluje coby o dalším posunutí úrovně tabletů jako takové.

Jelikož mají být iPady Pro (2022) jen relativně malým upgradem této modelové řady, má je Apple představit přes tiskovou zprávu, jak to v minulosti udělal třeba s AirPods Pro 1, iPadem Air 3 či mini 5. I tak však mají stát nová zařízení skutečně za to, jelikož se u nich počítá minimálně s upgradem čipsetu z M1 na M2, díky čemuž se tak jejich výkon zase o pořádný kus zlepší. V minulosti se rovněž čile spekulovalo o nasazení podpory bezdrátového nabíjení přes MagSafe a překvapivé by nebyly ani menší upgrady typu zlepšení reproduktoru, výdrže baterie, displeje a tak podobně. Co se pak týče startu prodejů, pokud se Gurman nemýlí ani svými dalšími předpovědmi v čele s tím, že nový iPadOS 16.1 vyjde v průběhu příštího týdne, znamenalo by to, že tato zařízení zamíří na pulty obchodů příští pátek, tedy 28. října. Předobjednávky by se pak mohly rozjet buď již dnes, nebo “až” tento pátek 21. října. Ostatně, vše se snad dozvíme již za pár hodin.