Nový 11” iPad Pro se ani letos nedočká největší přednosti jeho 12,9” bratříčka

Přestože svět od představení nové generace iPadů Pro dělí zřejmě již jen poslední dny, s trochou nadsázky se dá říci, že se bude stejně jednat jen o jakousi formalitu. Novinky totiž budou představeny skrze tiskovou zprávu, což značí zejména to, že toho příliš “nového” ve výsledku nenabídnou, což ostatně potvrzují i prakticky všechny dosavadní úniky informací. A to bohužel i ten týkající se displeje 11” modelu.

Právě na displej 11” iPadu Pro (2022) se zaměřil uznávaný analytik a displejový expert v jedné osobě Ross Young. Tomu se podařilo zjistit, že ani v letošním roce nemá Apple poměrně překvapivě v plánu nasadit u 11” modelu mini LED displej, kterým se od loňska pyšní 12,9” iPad Pro, ale bude i nadále spoléhat na Liquid Retinu, která se u tohoto modelu představila poprvé v roce 2018. Uživatelé, kteří budou vyžadovat co nejlepší zobrazovací schopnosti, tedy budou muset i letos sáhnout po větším modelu, což je však pro mnohé do jisté míry nepraktické.

Ačkoliv je v tuto chvíli velkou neznámou, proč Apple do 11” iPadu Pro mini LED displej nenasadil, v minulosti se nejčastěji hovořilo o tom, že chce jednak maximalizovat prodeje větší verze a jednak nemá dostatečné výrobní kapacity na to, aby tak mohl učinit. Pozitivem nicméně je, že v relativně blízké budoucnosti se s lepšími displeji u 11” iPadů Pro skutečně počítá. Hovoří se totiž v souvislosti s nimi o nasazení OLEDů či microLED a to snad v horizontu příštích dvou až tří let. Je tedy skutečně na co se těšit.