Nové iPady Pro se představí pravděpodobně už tento týden

Fanoušci iPadů Pro si přijdou již brzy na své. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergum jehož zdroje sahají až do samotného Applu. Ty tentokrát prozradily, že že představení iPadů Pro M2 visí doslova ve vzduchu a dojít by k němu mělo proto v řádu několika dnů.

Ačkoliv Gurman přímo neřekl, že dojde k odhalení nové generace iPadů Pro již tento týden, vzhledem k tomu, že na příští týden má Apple naplánováno oznámení finančních výsledků, na kterých se vždy rád chlubí tím, jak silný prodejní start zaznamenal nový produkt, je právě představení tento týden extrémně pravděpodobné. Bohužel k němu však dojde jen skrze tiskovou zprávu a nikoliv konferenci, jak ještě relativně nedávno mnohé zdroje zvěstovaly. Důvodem má být to, že nové iPady Pro nepřinesou až tolik zajímavých upgradů, kvůli čemuž si tak ve výsledku klasickou tiskovou konferenci nezaslouží.

Ptáte-li se na to, čeho se nové iPady Pro dočkají, v první řadě se má jednat o čipset Apple M2, kterým jsou v současnosti osazeny MacBooky Air a 13” MacBooky Pro. Krom toho se spekuluje o nasazení mini LED na 11” modely či podporu MagSafe nabíjení. Redesign či cokoliv jiného však na letošek údajně v plánu není, čemuž ostatně odpovídá i styl představení tabletů. Snad tedy tyto upgrady nepřinesou nějaké extrémní zvýšení ceny kvůli vyšší inflaci.