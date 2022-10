Výrobce příslušenství odhalil s předstihem přesný design iPadu (2022)!

Zatímco v předešlých letech představoval Apple nové základní iPady spolu s iPhony v září a iPady Pro pak v průběhu jara, letošek je v tomto směru zcela jiný. Obě tyto modelové řady si totiž mají odbýt svou premiéru v průběhu října, maximálně pak listopadu a to možná jen skrze tiskovou zprávu. Minimálně v případě základního iPadu je to však celkem škoda, jelikož by měl mít rozhodně co nabídnout – tedy minimálně z hlediska designu a konektivity.

Po několika letech čekání mají letos základní iPady podle prakticky všech zdrojů projít zásadním redesignem, který je sjednotí se zbytkem produktové řady. Apple z nich tedy velmi pravděpodobně odstraní Home Button a tlusté horní a dolní rámečky nahradí souměrným rámem kolem celého jejich obvodu, jako tomu je právě i z zbylých iPadů v jeho nabídce. A právě tento design byl nyní potvrzen jedním z předních výrobců příslušenství, společností ESR, která má velmi dobře informované zdroje a které pravidelně ještě před oficiálním představením novinek spouští prodeje příslušenství pro ně, které jim dokonale padne. Že svým zdrojům ESR věří pak dokládá už jen to, že se do výroby příslušenství vůbec pustí – vždyť kdyby měla špatné informace, veškeré výrobky by přišly na zmar. A právě díky startu prodejů krytů pro nové základní iPady si můžeme udělat nyní o jejich designu zcela jasno. Jak budou vypadat se můžete podívat níže.

Fotogalerie ipad 2022 1 ipad 2022 2 ipad 2022 3 ipad 2022 4 ipad 2022 5 ipad 2022 6 ipad 2022 7 ipad 2022 8 ipad 2022 9 Vstoupit do galerie

Kromě redesignu by se měl nový iPad 10 dočkat změny Lightning konektoru na USB-C, nasazení podpory Apple Pencil 2. generace nebo třeba výkonnějšího čipsetu, díky kterému bude tablet využitelnější pro komplexnější úkony. Nedá se nicméně očekávat, že se základní tablet výkonnostně vyrovná iPadu Air s M1, se kterým se přitom bude v lecčem shodovat. Jasno budeme nicméně mít až po jeho samotném odhalení.