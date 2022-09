Apple v tichosti odstartoval malou revoluci v opravách iPadů

Výměna baterie je jedním z nejčastějších servisních úkonů, které u přenosných zařízení provádíme. Baterie je totiž spotřební zboží, které postupem času a využíváním ztrácí své vlastnosti, což způsobuje hlavně kratší výdrž na jedno nabití. Zatímco před několika lety byla výměna baterie otázkou pár desítek sekund, tak s příchodem modernějších zařízení s odolností proti vodě se z této rutinní záležitosti stal úkon, který zvládne správně provést jen znalý technik. Avšak způsoby, kterými Apple u některých svých zařízení „mění“ baterii, jsou velmi zvláštní.

Pokud byste se rozhodli vyměnit baterii v iPhonu, tak samozřejmě můžete – ještě, aby ne. Avšak v případě, že vlastníte iPad a chtěli byste přímo u Applu či u autorizovaného servisu nechat provést stejný úkon, tak dochází automaticky k tzv. WUR (Whole Unit Replacement), což znamená, že namísto výměny baterie dostanete úplně nový iPad. Nejen z hlediska ekologie je tohle samozřejmě naprosto nevhodné a zároveň také nepochopitelné, jelikož baterie v iPadech jsou ve skutečnosti vyměnitelné a neautorizované servisy tento úkon dlouhá léta zvládají. Dobrou zprávou však je, že se Apple tuto praktiku konečně rozhodl ukončit.

Před pár hodinami se totiž objevila zpráva o tom, že Apple začíná reálně měnit baterie v iPadu mini 6. generace. Prozatím je tato novinka spjatá opravdu pouze s tímto modelem, je ale zcela jasné, že zanedlouho bude tento seznam zařízení rozšířen o další. To by mimo jiné mohlo souviset také s umístěním iPadů do programu Self Service Repair. Je pravdou, že pro zákazníky byl původní způsob výměny baterie v podobě výměny celého zařízení ideální a výhodný, jelikož se tak mohli zbavit všech škrábanců a dalších poškození iPadu. Avšak ruku na srdce, pokud máte alespoň špetku soudnosti, tak mi jistě dáte zapravdu když řeknu, že nový způsob je jednoduše lepší a šetrnější.