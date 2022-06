Tyto 2 Apple produkty budou již brzy neopravitelné v autorizovaných servisech. Není mezi nimi i ten váš?

Hned dva produkty se do konce června stanou v očích Applu zastaralými a tedy ve výsledku nezpůsobilými pro opravy v autorizovaných servisech. Vyplývá to alespoň z interního dokumentu, který začal Apple rozesílat do svých obchodů a autorizovaných servisů. Zdánlivě standardní proces má nicméně tentokrát jeden háček – jeden ze dvou již brzy zastaralých produktů totiž tak úplně zastaralým není.

Za zastaralé označuje Apple produkty, které neprodává již více než pět let a to kvůli tomu, že jejich podíl mezi uživateli pozvolna upadá a nemá tedy pro něj smysl je i nadále servisovat a vyrábět pro ně náhradní díly. Zatímco první iPad Pro z roku 2011 tuto definici splňují, druhý produkt, který bude pro Apple brzy zastaralý nikoliv. “Zastarat” má totiž i Apple TV HD a to i přesto, že Apple stále prodává model se 32GB úložištěm ve svém Online Storu i v kamenných pobočkách. Jinými slovy, Apple má dle všeho v plánu ukončit servisování produktu, který bude i nadále prodávat či jej maximálně v brzké době ukončí, ale ani tak nesplní lhůtu pěti let.

Proč tak chce učinit je v tuto chvíli bohužel velkou neznámou, byť někteří jablíčkáři spekulují například nad tím, že to může být kvůli absolutnímu nezájmu o HD model, který tak bude pro Apple v případě nutnosti jej opravit snadnější vyměnit za 4K, než se zabývat jeho opravou. Zda se jedná o spekulaci zakládající se na reálném základu je nicméně nejasné, jelikož Apple o podobných krocích veřejnost ve výsledku nikdy neinformuje. Pokud ale skutečně podporu Apple TV HD odpíská, rozhodně tím překvapí.