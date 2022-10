Apple se po několika dlouhých letech rozhodl u svých iPhonů konečně povýšit rozlišení hlavního fotoaparátu. Již od iPhonu 6s jsme se museli vždy spokojit s 12 MP soustavou, u nejnovější vlajkové lodi v podobě iPhonu 14 Pro (Max) však přišly výrazná změna a počet megapixelů se u hlavního objektivu změnil na 48 MP. Je však opět nutné zmínit, že větší počet megapixelů nijak nezaručuje automaticky lepší kvalitu fotografie, jak si mnoho lidí stále myslí. Megapixely jsou stále jedním z mnoha aspektů, které určují to, jak bude výsledný snímek vypadat. Proto rozhodně nedává smysl srovnávat kvalitu fotoaparátu právě počtem megapixelů a tvrdit například to, že nejnovější Samsung má oproti nejnovějšímu iPhonu „dvakrát lepší foťák“.

Jak na iPhone 14 Pro (Max) aktivovat focení do 48 MP

Pokud jste si iPhone 14 Pro (Max) pořídili, tak byste ale měli vědět, že i tento nejnovější jablečný telefon stále primárně vsází na rozlišení 12 MP. To zůstává i nadále dostatečné a větší rozlišení 48 MP využijí pouze profesionální uživatelé, kteří chtějí fotit do formátu RAW. Pokud se mezi tyto uživatele řadíte a chtěli byste focení do 48 MP aktivovat, tak stačí, abyste postupovali následujícím způsobem:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu 14 Pro (Max) přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o kus níže, kde najděte a rozklikněte kolonku Fotoaparát.

V dalším kroku otevřete úplně nahoře sekci s názvem Formáty.

Na další obrazovce je pak nutné, abyste níže přepínačem aktivovali Apple ProRAW.

Tímto se objeví další řádek Rozlišení ProRAW, který klepnutím otevřete.

který klepnutím otevřete. Nakonec už jen stačí, abyste stisknutím zaškrtnuli možnost 48 MP.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy na vašem iPhonu jednoduše aktivovat focení do 48 MP. Jakmile tuto možnost zapnete, tak už následně můžete focení do formátu ProRAW zapínat a vypínat přímo ve Fotoaparátu, kde stačí vpravo nahoře klepnout na ikonku RAW. I po vypnutí a opětovném zapnutí zůstane nastaveno rozlišení 48 MP. Pokud byste chtěli ve 48 MP fotit i do klasického formátu JPG, tak je nutné stáhnout nějakou fotografickou aplikaci třetí strany, například Halide, která to umožňuje. Nativní Fotoaparát tuto možnost k dispozici nemá, vždy je zde pro focení do 48 MP nutné aktivovat ProRAW.