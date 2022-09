Always-on je zajisté jednou z nejzajímavějších funkcí, která přichází společně s vrcholnými iPhony 14 Pro (Max). Apple však dokázal always-on zpracovat tak, aby se od jiných výrobců odlišoval. To znamená, že nezobrazí pouze samotné informace v podobě času, data či widgetů na černém pozadí, nýbrž dojde v tomto ohledu pouze ke ztmavení vaší tapety. Kalifornský gigant uvádí, že díky novému Display Engine, který je součástí čipu A16 Bionic, se aktivní always-on žádným výrazným způsobem neprojeví na spotřebě baterie. Zdali je to pravda, anebo nikoliv, se dozvíme až po několika dnech používání.

Jak na iPhone 14 Pro (Max) vypnout always-on

V případě, že vám always-on nevyhovuje, popřípadě pokud už nyní víte, že chcete maximalizovat výdrž baterie, tak vás jistě zajímá, zdali je možné tuto funkci vypnout. Samozřejmě, že lze, stejně jako na Apple Watch, a rozhodně se nejedná o nic složitého. Pokud se tedy rozhodnete pro deaktivaci always-on na iPhonu 14 Pro (Max), tak stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu 14 Pro (Max) přešli do Nastavení.

Jakmile tak učiníte, sjeďte o kousek níže a rozklikněte Zobrazení a jas.

a rozklikněte Zde už jen stačí přepínačem deaktivovat možnost Vždy zapnuto.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu 14 Pro (Max) vypnout funkci always-on. Pokud byste se rozhodli pro opětovnou aktivaci, stačí samozřejmě přepínač přepnout do aktivní polohy. Kromě always-on podporuje displej vrcholného iPhonu 14 Pro (Max) také funkci ProMotion, která zajišťuje adaptivní obnovovací frekvenci, a to konkrétně od 10 Hz do 120 Hz při běžném používání. Tuto funkci však vypnout nelze a ani to není třeba, jelikož se automaticky upravuje na základě zobrazeného obsahu, aby nedocházelo k nadměrné spotřebě baterie. Líbí se vám always-on na novém iPhonu 14 Pro (Max), anebo jej budete vypínat? Dejte nám to vědět do komentářů.