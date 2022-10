5 skrytých funkcí ve watchOS 9, o kterých se nemluví

Po boku iOS 16 jsme se již před několika týdny dočkali také vydání watchOS 9 pro veřejnost. Bohužel, systém iOS 16, který je samozřejmě více používaný, nový watchOS 9 jednoduše zazdil a všechnu pozornost strhl na sebe. To je však velká škoda, jelikož i v novém operačním systému pro jablečné hodinky se nachází mnoho novinek, které stojí za to. V tomto článku se společně podíváme na 5 z nich, o kterých se prakticky vůbec nemluví.

Pokud jste váš iPhone aktualizovali na iOS 16 a již jste si nastavili novou zamknutou obrazovku, tak jistě víte, že si můžete zvolit novou dynamickou tapetu Astronomie. Ta vám může zobrazit buď Zemi nebo Měsíc, popřípadě sluneční soustavu, a to ve velmi pěkné formátu, který se po odemknutí může měnit. Pokud tuto dynamickou tapetu používáte, tak byste měli vědět, že si ji můžete sladit s ciferníkem na Apple Watch – i zde je totiž Astronomie k dispozici. Pro nastavení otevřete na iPhonu aplikaci Watch, kde pak přejděte do Galerie ciferníků a přidejte jej.

Na Apple Watch je již od pradávna k dispozici aplikace Kalendář, uživatelé v něm však doposud mohli události pouze zobrazovat. Pokud chtěli nějakou novou událost přidat, museli z kapsy vytáhnout iPhone. S příchodem watchOS 9 se však tohle mění a událost můžete do Kalendáře rychle přidat i přímo z Apple Watch. Stačí Kalendář na hodinkách otevřít, následně klepnout na ikonu tří teček vpravo nahoře a stisknout + Nová událost.

Automatická změna ciferníku

Zamknutou obrazovku na iPhonu s iOS 16 si můžete jednoduše propojit s režimem soustředění. To znamená, že při aktivaci režimu soustředění pak může dojít k automatické změně zamknuté obrazovky na předem vybranou. Ve watchOS 9 to samé můžete udělat s ciferníkem, který se tedy může automaticky změnit po aktivaci režimu soustředění. Pro nastavení stačí na iPhonu přejít do Nastavení → Soustředění, kde rozklikněte režim, a poté sjeďte níže k Přizpůsobení obrazovek. Kde stiskněte možnost Vybrat pod ciferníkem a následně konkrétní ciferník vyberte.