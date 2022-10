5 exkluzivních funkcí iPhone 14 (Pro) a jak je (de)aktivovat

iPhony 14 (Pro) nabízí hned několik exkluzivních funkcí, které byste na starších zařízeních hledali marně. V případě, že byste se o těchto funkcích chtěli dozvědět více, společně s informace mi o tom, jak provést jejich (de)aktivaci, tak jste tady naprosto správně. Společně si totiž ukážeme celkově 5 exkluzivních funkcí iPhone 14 (Pro) a jakým způsobem je můžete v iOS 16 zapnout nebo vypnout. Vrhněme se tedy přímo na věc. Mohlo by vás zajímat 5 tajných tipů v iOS 16, o kterých jste možná nevěděli iPhone Pavel Jelič Před 18 hod.

ProMotion Hned na začátek si řekneme více o technologii ProMotion, která zajišťuje adaptivní obnovovací frekvenci displeje, a to od 10 Hz do 120 Hz. ProMotion je jako jediný v tomto seznamu k dispozici jak na iPhone 14 Pro (Max), tak i na loňský iPhone 13 Pro (Max), takže není vyloženě exkluzivní pro nejnovější řadu, i přesto jsme se jej ale rozhodli zde zařadit. Díky technologii ProMotion se displej může v závislosti na obsahu obnovit až 120x za sekundu, což je dvojnásobně více než u displejů ostatních iPhonů. Obraz je tak o mnoho plynulejší, a jakmile jej jednou vyzkoušíte, už nebudete chtít jinak. Pravdou každopádně je, že vyšší obnovovací frekvence může způsobovat zkrácení výdrže baterie. Pokud byste chtěli ProMotion deaktivovat, stačí přejít do Nastavení → Zpřístupnění → Pohyb, kde (de)aktivujte Omezit snímkovou frekvenci. Fotogalerie promotion-iphone-13-14-4.png promotion-iphone-13-14-3.png promotion-iphone-13-14-2.png promotion-iphone-13-14-1.png Vstoupit do galerie

Zvuky zapnutí a vypnutí Pokud máte Mac, tak jistě moc dobře znáte zvuk, který se ozve po jeho spuštění – tedy pokud tuto funkci nemáte deaktivovanou. iPhony žádnou podobnou funkci nikdy neměly a setkat jsme se s ní mohli prakticky pouze u některých konkurenčních telefonů. Do nových iPhonů 14 (Pro) se však Apple rozhodl možnost pro aktivaci zvuků zapnutí a vypnutí přidat. Z hlediska využitého zvuku se nejedná o žádnou slávu, každopádně je tato funkce určená především pro nevidící uživatele, aby věděli, že došlo k zapnutí či vypnutí jejich iPhonu. Pro (de)aktivaci této možnosti stačí, abyste přešli do Nastavení → Zpřístupnění → Audiovizuální pomůcky, kde už stačí využít přepínač u Zvuky vypnutí a zapnutí. Fotogalerie #2 iphone-14-zvuk-vypnuti-zapnuti1 iphone-14-zvuk-vypnuti-zapnuti4 iphone-14-zvuk-vypnuti-zapnuti2 iphone-14-zvuk-vypnuti-zapnuti3 Vstoupit do galerie

Always-on Na always-on jsme u jablečných telefonů čekali již několik dlouhých let a dočkali jsme se nakonec právě s příchodem nejnovější vlajkové lodi v podobě iPhonu 14 Pro (Max). Jak už to má ale Apple vy zvyku, tak i always-on si přizpůsobil k obrazu svému a dotáhl jej prakticky k dokonalosti. Díky speciálnímu Display Engine, který je součástí čipu A16 Bionic, totiž nevyužívá nadměrně baterii, a tak se na něm kromě klasických informací zobrazuje také tmavší verze tapety. Zkrátka a jednoduše, always-on je na nejnovějším iPhonu 14 Pro (Max) jednoduše skvělý. Pokud byste ho chtěli (de)aktivovat, tak stačí přejít do Nastavení → Zobrazení a jas, kde už stačí využít přepínač u Vždy zapnuto. Fotogalerie #3 always-on-iphone-2 always-on-iphone-3 always-on-iphone-1 Vstoupit do galerie

Focení do 48 MP Nejnovější iPhone 14 Pro (Max) dostal po několika dlouhých letech významné vylepšení fotoaparátu, tedy co se hlavně týče počtu megapixelů. Doposud iPhony konkrétně využívaly fotoaparáty s 12 MP, a to konkrétně od modelu 6s, zatímco iPhone 14 Pro (Max) přichází s 48 MP fotoaparátem. Je však důležité zmínit, že abyste mohli těchto 48 MP využít, tak musíte fotit do formátu ProRAW – u klasického focení je totiž stále k dispozici pouze 12 MP. Pro zapnutí nebo vypnutí funkce ProRAW stačí přejít do Nastavení → Fotoaparát → Formáty, kde aktivujte AppleProRAW, a poté v sekci Rozlišení ProRAW zaškrtněte možnost 48 MP. Popřípadě můžete formát ProRAW (de)aktivovat také v přímo ve Fotoaparátu, a to vpravo nahoře. Fotogalerie #4 proraw-48mp-iphone-14-1 proraw-48mp-iphone-14-2 proraw-48mp-iphone-14-4 proraw-48mp-iphone-14-7 proraw-48mp-iphone-14-6 proraw-48mp-iphone-14-5 proraw-48mp-iphone-14-3 Vstoupit do galerie