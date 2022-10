5 tajných tipů v iOS 16, o kterých jste možná nevěděli

Kopírovat a smazat snímek obrazovky

Bez snímků obrazovky by si mnoho z nás nedokázalo představit fungovat. A není se čemu divit, jelikož se jedná o nejrychlejší způsob sdílení jakéhokoliv obsahu či informací. Někteří jablíčkáři vytvoří za den klidně desítky snímků obrazovky, které se však zbytečně ukládají do knihovny fotek a zabírají místo. I s tímto se Apple rozhodl zatočit a do iOS 16 přidal možnost, díky které je možné vytvořený snímek obrazovky zkopírovat do schránky a ihned vymazat. Pro využití stačí, abyste klasicky vytvořili snímek obrazovky, a poté vlevo dole klepněte na jeho miniaturu. Tímto se zobrazí rozhraní, kde vlevo nahoře klepněte na Hotovo, a poté stiskněte možnost Zkopírovat a smazat. Tímto se snímek obrazovky uloží do schránky a neuloží se, tedy dojde ke smazání.