V EU půjde iPhone s Lightingem koupit i po roce 2024, má to ale háček

V posledních dnech se mezi jablíčkáři v Evropě nemluví takřka o ničem jiném než o nuceném přechodu iPhonů z Lightningu na USB-C port. Evropská unie totiž nedávno schválila nařízení, podle kterého musí výrobci smartphonů, tabletů a fotoaparátů od podzimu 2024 nasadit u své elektroniky USB-C port namísto jakéhokoliv jiného řešení, čímž se má snížit elektronický odpad, ale taktéž se tím celkově zvýší uživatelský komfort. Byla by však chyba si myslet, že od podzimu 2024 v Evropě nekoupíte jiný iPhone než ten s USB-C.

Podíváte-li se na nařízení Evropské unie důkladně, zjistíte, že se povinnost nasazení USB-C vztahuje jen na nová zařízení, což jinými slovy znamená, že produkty uvedené před podzimem 2024 mohou mít i nadále svá řešení. Na tento fakt přitom upozornil třeba i velmi uznávaný technologický reportér Mark Gurman z Bloombergu s tím, že kdyby Apple chtěl této kličky využít a u iPhonů tím pádem zachovat Lightning co možná nejdéle bez toho, aby k nim přibaloval různé USB-C/Lightning redukce a tak podobně, stačilo by ve výsledku jen iPhony pro rok 2024 představit v létě. Fakticky by tak měl povinnost přejít na nový port až od iPhonů v roce 2025, což se ale nestane, protože má být do těchto telefonů USB-C nasazeno již příští rok.

Pokud se bude Apple chovat z hlediska produktové politiky tak, jak jsme zvyklí v současnosti, dá se očekávat, že v roce 2024, kdy bude již povinnost u nových iPhonů mít nasazení USB-C, budou v jeho nabídce iPhony 16 s USB-C, 15 s USB-C a SE 4 s USB-C, přičemž velmi pravděpodobně v ní však budou i nadále ještě iPhony 14 s Lightningy. I nyní totiž nechává Apple ve své nabídce dva roky staré modely jakožto cenově dostupnou variantu pro méně náročné uživatele. Až rok 2025 pak pravděpodobně přinese úplné zaříznutí Lightningu u všech prodávaných iPhonů, avšak stále se bavíme jen o oficiálním eshopu Applu a jeho kamenných obchodech. U autorizovaných prodejců mohou být telefony s Lightningy v nabídce klidně ještě dalších pár let, dokud je přes ně bude Apple distribuovat. Vždyť iPhone XR z roku 2018 či 11 z roku 2019 lze taktéž sehnat u autorizovaných prodejců ještě teď. To vše však platí za předpokladu, že Apple nebude potřebovat hardware starších telefonů jakkoliv upgradovat, jelikož i nepatrný zásah by je odsoudil k nutnosti přijmout USB-C.