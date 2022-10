Podívejte se na rozdíl mezi ProRes, Cinematic 4K a Stadardním záznamem na iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max dokáží zaznamenávat video mimo jiné do formátu ProRes a Cinematic 4K. YouTuber z kanálu Nate’s Film Tutorials se rozhodl porovnat jednotlivé formáty a ukázat nám, jak se od sebe liší jejich záznam. Samozřejmě je potřeba brát v úvahu, že ProRes narozdíl od cinematic a standardního záznamu je určen k následné postprodukci a brát jeho „surovou“ kvalitu jako něco, co při porovnávání s ostatními formáty může být trošku zavádějící. I tak však následující video stojí za to a minimálně vám ukáže, jaké jsou mezi formáty rozdíly a zda se vám vyplatí do nich natáčet.

Formát ProRes byl představen samotnou společností Apple, a to již v roce 2007, společně s aplikací Final Cut Pro 6. Jedná se o video kodek, podobě jako například známé kodeky H.264 či novější H.265, které využívají prakticky všechny mobilní telefony a další zařízení. U iPhonů aktuálně Apple využívá především kodek H.265, jelikož je pro obyčejné jedince naprosto dostačující. Formát ProRes je pak určen pro opravdové profesionály, kteří s videem umí pracovat v postprodukci. Díky ProRes můžete zaznamenat video velmi vysoké kvality, avšak logicky za cenu rychlejšího zaplnění úložiště.