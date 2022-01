Co je to ProRes formát

Co je to ProRes formát je otázkou mnoha jablíčkářů. Pokud sledujete dění v jablečném světě, tak vám určitě při představení aktuálně nejnovějších iPhonů 13 (Pro) neunikly informace o podpoře formátu ProRes pro natáčení videa. Tento formát, který patří Applu, je k dispozici pouze na profesionální varianty „třináctek“, tedy iPhone 13 Pro a 13 Pro Max – tedy pokud se bavíme o podpoře u jablečných telefonů. Ihned po představení jsme tento formát však využít nemohli. Apple na něm totiž ještě musel pracovat a nakonec jej přinesl v jedné z aktualizací operačního systému iOS. Mnoho z vás však dost možná nemá ani nejmenší tušení o tom, co to vlastně ProRes je. Pojďme si o tomto formátu říct více v tomto článku.

Co je to ProRes formát

Formát ProRes byl představen samotnou společností Apple, a to již v roce 2007, společně s aplikací Final Cut Pro 6. Jedná se o video kodek, podobě jako například známé kodeky H.264 či novější H.265, které využívají prakticky všechny mobilní telefony a další zařízení. U iPhonů aktuálně Apple využívá především kodek H.265, jelikož je pro obyčejné jedince naprosto dostačující. Formát ProRes je pak určen pro opravdové profesionály, kteří s videem umí pracovat v postprodukci. Díky ProRes můžete zaznamenat video velmi vysoké kvality, avšak logicky za cenu rychlejšího zaplnění úložiště. Tím ale neříkáme, že je ProRes bezztrátový formát. Určitá komprese u něj probíhá, ale významně menší než třeba u zmíněného H.265.

Video, které natočíte do formátu ProRes, v sobě uchovává o mnoho více dat, především o barvách. Díky tomu je možné po natočení video v postprodukci o mnoho lépe upravit. Konkrétně je možné přesněji a svobodněji měnit barvy videa, což je pro profesionální kameramany a střihače naprosto zásadní. Jak už ale bylo zmíněno, tak videa v ProRes formátu zabírají o mnoho více místa v paměti. Jedna minuta záznamu 4K ProRes videa při 60 FPS dokáže v úložišti zabrat klidně 6 GB místa, tudíž stačí nahrát jen pár minut záznamu a volné místo v úložišti je fuč. Apple si je toho vědom, a tak u základní varianty se 128 GB je formát ProRes omezen jen na 1080p při 30 FPS. Všechny větší varianty úložiště pak poskytnou natáčení ve 4K ProRes a právě tento formát je jeden z důvodů, proč letos Apple přišel s 1 TB úložištěm – při natáčení se totiž rozhodně může hodit.

iPhone 13 Pro (Max) koupíte zde

iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 +13 Fotek iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 Vstoupit do galerie

Skvělá optimalizace

Díky tomu, že ProRes patří Applu, tak je očekávaně perfektně optimalizován při úpravách na jablečných zařízeních. S obrovskými ProRes videi tak můžete pracovat bez záseků a jiných problémů, a to například v aplikacích Final Cut Pro X, Adobe Premiere Pro či Davinci Resolve. O to lepší optimalizace je pak zaručena na zařízeních, které disponují čipy od Applu. Profesionálové ProRes video upravují a dále s ním pracují především na Macích, které umí s ProRes formátem pracovat již od roku 2007. Právě díky skvělé optimalizaci s ProRes můžete ale pracovat klidně i na nových iPhonech, které disponují čipem A15 Bionic. Kromě jablečných telefonů má ale tento čip také nejnovější iPad mini, který ProRes taktéž podporuje. Čip A15 Bionic (a novější) je pro práci s ProRes na jablečných telefonech či tabletech zásadní, jelikož disponuje ProRes enkodéry a dekodéry.

Jak aktivovat ProRes a s čím počítat?

Pokud byste na vašem iPhonu 13 Pro či 13 Pro Max chtěli ProRes (de)aktivovat, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste přešli do nativní aplikace Nastavení, kde následně sjeďte níže a rozklikněte kolonku Fotoaparát. Zde se přesuňte do sekce Formáty, a poté už jen pomocí přepínače (de)aktivujte v kategorii Záznam videa možnost Apple ProRes. Jak už ale bylo zmíněno, pokud se rozhodnete pro aktivaci tohoto formátu, tak budete potřebovat hromadu volného místa v úložišti. Využíváte-li Fotky na iCloudu, tak je pravděpodobné, že si budete muset předplatit větší tarif jablečné cloudové služby. Nutno zmínit, že pro obyčejného člověka, který si chce sem tam natočit nějaké to video, rozhodně není ProRes určený. Řadíte-li se mezi tyto uživatele, tak pro vás nemá smysl ProRes zapínat.