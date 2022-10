Instagram zahltí ještě více reklam

Štvou vás na Instagramu reklamy? Pak pro vás máme zprávu, která rozhodně nepotěší. Meta, který za Instagramem stojí, totiž oznámila, že má v plánu co nevidět nasadit do této oblíbené sociální sítě řadu nových reklamních ploch, které jí umožní na uživatelích ještě více vydělat. A více reklamních ploch neznamená nic jiného než to, že budou reklamy mnohem více viditelné.

Nové reklamní plochy přibudou konkrétně na dvě místa, přičemž v případě druhého místa je pak zatím vše nasazeno v poměrně malém rozsahu. Prvním místem, které zahltí reklamy, je domovská obrazovka záložky Objevit (ikona lupy), do které budou reklamy nově vloženy mezi jednotlivé čtverečkové posty. Doposud přitom v rámci Objevit nasazoval Instagram reklamy jen do otevřeného feedu při scrollování dolů či nahoru. Tato sekce tedy bude reklamou zaplněna již na všech uživatelsky dostupných místech. Co je však možná ještě zajímavější je to, že u amerických autorů začne Instagram testovat dokonce i nasazování reklam do jejich osobních profilových feedů. Jinými slovy, jakmile otevřete instagramový profil někoho, na kom je funkce testována, a začnete si procházet jeho fotky po rozkliknutí scrollováním dolů, mezi jednotlivými fotkami budou k vidění reklamy.

Je poměrně zajímavé, že ačkoliv Facebook spadající taktéž pod Metu na reklamách do jisté míry shořel, jelikož jimi byl zahlcen natolik, že zkrátka už uživatele přestal bavit, Instagram se vydává stejnou a tudíž i velmi nebezpečnou cestou. Je proto otázkou, zda jej čeká stejný osud jako právě Facebook, nebo zde budou uživatelé tolerantnější a reklamy mu odpustí. Jelikož se však na něj valí v poslední době kritika ze všech stran, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby po nasazením reklam po celém světě uživatelé hojně odešli jinam. Je ale otázkou, kam by to mělo být, jelikož žádná větší sociální síť tohoto typu snad s výjimkou Twitteru k dispozici není.