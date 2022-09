Reklamy do Netflixu dorazí mnohem dřív než se očekávalo

Jestli se o něčem v souvislosti s Netflixem velmi často mluví, pak je to nasazení reklam do něj. Tento streamovací gigant má totiž v plánu vytvoření zbrusu nového typu předplatného, které bude sice levnější, avšak to jen kvůli implementaci nepřeskočitelných reklam spolu s vynecháním určitých titulů. Tento stupeň předplatného měl zprvu Netflix v plánu spustit až příští rok, avšak situace se nyní změnila a spuštění je nastaveno na mnohem dřívější termín.

Jelikož chystá předplatné s reklamami po vzoru Netflixu i Disney+ s tím, že to jej má spustit na začátku prosince, rozhodl se jej Netflix předehnat. Nový termín pro spuštění předplatného bez reklam je tedy nastaven alespoň podle zdrojů portálu Wall Street Journal na 1. listopad s tím, že teoreticky může být posunut ještě více dopředu ve snaze předehnat Disney+ co možná nejvíce. Kde všude bude nové předplatné s reklamami dostupné je sice zatím nejasné, má se však jednat o spoustu zemí a je tedy poměrně pravděpodobné, že dorazí i do Česka. Co se pak týče ceny, ta má být nastavena někde kolem 8 dolarů, tedy asi 199 Kč.