Víte, co je to Metaverse? Pak jste podle šéfa Applu nadprůměrný člověk

Přestože je šéf Applu Tim Cook mnoha lidmi vnímán jako suchar vyhýbající se kontroverzím, pravdou je, že čas od času přeci jen nějakou tu kontroverzi vzbudí. O jednu poměrně zajímavou se postaral i nyní při jednom z rozhovorů pro holandský portál Bright.

Mohlo by vás zajímat Metaverse: Vše, co jste chtěli vědět Ostatní články Pavel Jelič 16. 2. 2022

Tim Cook v poslední době velmi často hovoří o tom, že je dle něj velká budoucnost v rozšířené realitě nebo chcete-li AR. Ta totiž dokáže doplnit reálný svět o virtuální předměty, čímž jej může jednak zatraktivnit, ale jednak může některé činnosti v něm zjednodušit. Právě tuto myšlenku Cook zopakoval i pro výše zmíněný portál s tím, že rozšířená realita je dle něj zároveň jediná smysluplná věc pro dlouhodobější, komplexnější využívání. Například Metaverse od Facebooku Cook věří jen málo, protože si prý nemyslí že by lidé chtěli žít celý život ve VR, jak si myslí šéf Mety Mark Zuckerberg. A co je nejzajímavější a do jisté míry nejkontroverznější, Cook si myslí, že průměrný člověk v dnešní době vlastně ani neví, co Metaverse, o kterém Meta tak často mluví, je. Pokud tedy víte, o co se jedná, jste pro Cooka s trochou nadsázky nadprůměrní.

Fotogalerie AR Apple Glasses koncept - 9 AR Apple Glasses koncept - 8 AR Apple Glasses koncept - 7 AR Apple Glasses koncept - 6 AR Apple Glasses koncept - 5 AR Apple Glasses koncept - 3 AR Apple Glasses koncept - 4 AR Apple Glasses koncept - 2 AR Apple Glasses koncept - 1 Vstoupit do galerie

Vzhledem k tomu, jak je šéfem Applu vnímána virtuální realita, je víceméně jasné, že pokud bude headset Applu schopen právě s VR pracovat, rozhodně se nebude jednat o nic vyloženě komplexního, ale spíš o doplněk právě pro AR schopnosti brýlí. Bylo by totiž extrémně zvláštní, kdyby byl AR upozaděn, když mu šéf Applu dle svých slov tak brutálně věří.