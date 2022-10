Bloomberg: Touch ID se na iPhony v dohledné době nevrátí, Apple jej však testuje

Pokud jste příznivci autentizační technologie Touch ID, máme pro vás špatnou zprávu. Přestože se o ní v posledních letech v souvislosti s iPhony mluví poměrně intenzivně, v dohledné době se na ně nevrátí. Tvrdí to alespoň velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman, který dle všeho vychází z informací zdrojů pocházejících přímo od Applu.

Gurman se před pár hodinami nechal slyšet, že testování Touch ID v několika podobách u iPhonů či iPadů s Face ID skutečně probíhá, ale jeho nasazení do finální verze produktů rozhodně není prioritou. Kalifornský gigant totiž i nadále bezmezně věří tomu, že je Face ID daleko smysluplnějším řešením pro valnou většinu situací a není tedy třeba jej doplňovat právě o možnost autentizace otiskem. Aby však Applu zcela neujel vlak, na tomto řešení pozvolna pracuje, jelikož jedině tak jej bude hypoteticky schopen v budoucnu v případě nutnosti nastavit.

Fotogalerie iPhone 14 Pro nahled LsA 1 iPhone 14 Pro nahled LsA 2 iPhone 14 Pro nahled LsA 3 iPhone 14 Pro nahled LsA 5 iPhone 14 Pro nahled LsA 7 iPhone 14 Pro nahled LsA 4 iPhone 14 Pro nahled LsA 8 iPhone 14 Pro nahled LsA 9 iPhone 14 Pro nahled LsA 10 iPhone 14 Pro nahled LsA 12 iPhone 14 Pro nahled LsA 11 iPhone 14 Pro nahled LsA 13 iPhone 14 Pro nahled LsA 14 iPhone 14 Pro nahled LsA 15 iPhone 14 Pro nahled LsA 16 iPhone 14 Pro nahled LsA 17 iPhone 14 Pro nahled LsA 18 iPhone 14 Pro nahled LsA 19 iPhone 14 Pro nahled LsA 20 iPhone 14 Pro nahled LsA 21 iPhone 14 Pro nahled LsA 22 iPhone 14 Pro nahled LsA 23 iPhone 14 Pro nahled LsA 24 iPhone 14 Pro nahled LsA 25 iPhone 14 Pro nahled LsA 26 iPhone 14 Pro nahled LsA 27 Vstoupit do galerie

Poměrně zajímavé je to, že Apple nepřemýšlí jen směrem k implementaci Touch ID pod displej, ale má v rukávu i jednodušší verzi ve formě senzoru pro snímání otisku prstu v Power Buttonu, jak tomu je třeba u iPadů Air či mini. Toto řešení by se však mělo v budoucnu objevit maximálně u levných iPhonů SE a to navíc jen v případě, že by se u nich Apple rozhodl k výraznějšímu designovému přepracování, což se zdá být poměrně nepravděpodobné.