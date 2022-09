Lightning slaví 10 let. Připomeňte si jeho historii a těšte se na budoucnost

Před téměř 10 lety představil Apple svým způsobem revoluční iPhone 5. Tento chytrý jablečný telefon nabídl ikonický hranatý design, který je aktuální i v dnešní době, o rok později jsme se pak dokonce dočkali Touch ID. Lidé však často zapomínají na to, že iPhone 5 přišel také jako první zařízení s konektorem Lightning, který Apple u iPhonů využívá i nadále, a dokonce byl (a je) delší dobu součástí také iPadů či iPodů. Při představení tohoto konektoru bylo řečeno, že se jedná o konektor na „následující dekádu“, takže Apple svůj slib splnil. Postupně však Lightning začíná vymírat a my se v tomto článku podíváme na historii, současnost a co bude dál.

Před Lightningem

Ještě před tím, než se budeme věnovat konektoru Lightning, tak se musíme podívat na to, co vlastně bylo před ním. Konkrétně je řeč o tzv. 30pinovém konektoru, který byl poprvé představen s iPodem v roce 2003. První dvě generace iPodu pak disponovaly konektorem FireWare, který byl kompatibilní pouze s Macy. To, že s 30pinovým konektorem později přijde iPhone, tak bylo jasné, protože byl v té době stále aktuální. 30pinový konektor tak nabízely všechny jablečné telefony od první generace, až po model 4s. Postupem času se iPhone samozřejmě vyvíjel a s tím, jak se zmenšovala jeho tloušťka, měnil design a vyvíjely technologie bylo nutné přijít s konektorem novým – a tak Apple vyvinul Lightning.

Lightning aneb konektor pro následující dekádu

Jak už bylo zmíněno, tak Lightning konektor byl představen před iPhonem 5, a to v roce 2012. O jeho představení se postaral Phil Schiller, který v té době v Applu působil na poli marketingu. Lightning oproti 30pinovému konektoru nabízel hned několik výhod. Jednou z těch hlavních bylo to, že je oboustranný, takže do něj můžete nabíjecí kabel zapojit jakkoliv a vždy se trefíte. Kromě toho byl Lightning o zhruba 80 % menší, což bylo také velmi důležité. Postupně se Lightning dostával do dalších a dalších zařízení. Po iPhonu přišel s tímto konektorem také iPad 4 a první generace iPadu mini, dále se objevil i v sedmé generaci iPodu nano a páté generaci iPodu touch. Apple tak z 30pinového konektoru přešel na Lightning opravdu velmi rychle. Konkurenčním konektorem bylo v té době microUSB a Lightning byl i oproti němu snad ve všech ohledech lepší, především tedy v odolnosti.

Příchod USB-C

Nic netrvá věčně, ani láska k… Lightningu. Doba se i nadále vyvíjí a výrobci museli již před několika lety vymyslet, co nahradí klasické USB-A, jenž je i nadále součástí některých počítačů, včetně těch přenosných. I ty se totiž začaly výrazně zužovat. V roce 2014 tak konsorcium USB přišlo s USB-C, tedy se zbrusu novým a moderním konektorem. Apple tento konektor využil poprvé hned v roce 2015, a to u 12″ MacBooku, který byl tak štíhlý, že se zde dokonce vlezl jen jeden. Právě tímto krokem však Apple započal přechod na USB-C u všech svých zařízení. Následně jsme se tohoto konektoru dočkali i u MacBooků Pro a Air, a také u iPadů. A není se čemu divit, protože konektor USB-C podporuje standardy DisplayPort, HDMI, VGA a Ethernet, a dokonce skrze něj můžete samozřejmě i nabíjet. Jediný konektor tak dokáže zastat práci mnoha ostatních konektorů.

Pravdou ale je, že zpočátku byl příchod USB-C u MacBooků nenáviděný. Apple šel totiž cestou all-in a jablečné počítače nenabízely kromě USB-C žádný jiný konektor, tedy mimo sluchátkového jacku. Uživatelé si svým způsobem za několik let zvykli, avšak Apple moc dobře věděl, že se nejednalo o ideální krok, a tak u MacBooků Pro (2021) částečně navrátil i jiné konektory. Na přechod na USB-C tak aktuálně čeká pouze základní iPad, společně s iPhony a příslušenstvím – a čekáme pořád, byť ke kompletnímu přechodu by mělo dojít již zanedlouho. Chystaný iPhone 14 (Pro) zatím USB-C nenabídne, bude se však zcela jistě jednat o poslední generaci iPhonu s Lightningem. Z toho vyplývá, že USB-C by měl nabídnout již iPhone 15 (Pro) – dokonce to „přikázala“ samotná EU. Tímto krokem se zcela jistě USB-C dočká i zmíněný obyčejný iPad, společně s příslušenstvím v podobě AirPods, Magic Keyboard, Mouse a Trackpad apod. Zhruba za rok tak nejspíše budeme o Lightningu mluvit stejně jako o 30pinovém konektoru, tedy hlavně v minulém čase.