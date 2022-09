Operační systém iOS 16 nabízí velkou škálu všemožných novinek, a to nejen v systému jako takovém, ale i v nativních aplikacích. Na našem magazínu se samozřejmě již od vydání iOS 16 všem novinkám z tohoto systému věnujeme, abyste jej co nejdříve mohli využívat na maximum. Skvělých a hlavně vymodlených vylepšení jsme se také dočkali v aplikaci Zprávy – již jsme vás informovali o možnosti zrušení odeslání a úpravy zpráv, popřípadě také o možnosti obnovení smazaných zpráv. Mimo to však Apple konečně v iOS 16 přidal také možnost pro označení konverzace jako nepřečtené.

Jak v iOS 16 označit konverzaci jako nepřečtenou

Dost možná už jste se někdy ocitli v situaci, kdy vám přišla nějaká zpráva, kterou jsou omylem v nevhodnou chvíli rozkliknuli a nemáte zrovna čas ji jakkoliv řešit. V klasickém případě aplikaci Zprávy zavřete s tím, že se na zprávu podíváte později. Avšak vzhledem k tomu, že už je konverzace označená jako přečtená, tak na ni jednoduše zapomenete a nejspíše už se do ní nevrátíte. Tak přesně s tímto vám dokáže pomoci nová funkce, díky které konverzaci můžete opětovně označit jako nepřečtenou, abyste na ni nezapomněli. Pro označení konverzace jako nepřečtené postupujte následovně:

Prvně se na vašem iPhonu přesuňte do aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak otevřete klasický přehled všech vašich konverzací.

Pro označení konverzace jako nepřečtené zde po ní přejeďte prstem zleva doprava.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s iOS 16 jednoduše označit konverzaci ve Zprávách jako nepřečtenou. Naprosto stejným způsobem lze pak konverzaci označit také jako přečtenou, pokud ji nechcete otevírat a pouze označit jako vyřízenou. Mimo to, že lze konverzace označit jako nepřečtené výše uvedeným způsobem, tak na nich můžete také podržet prst, a poté z menu vyberte možnost Označit jako nepřečtené – to využijete hlavně u připnutých konverzací, u kterých přejetí prstem nefunguje.