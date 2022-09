Nativní aplikace Zprávy v sobě skrývá službu iMessage, kterou mohou využívat všichni uživatelé Apple produktů. Díky iMessage si jablíčkáři mohou mezi sebou dopisovat zcela zdarma – jedinou podmínkou je, aby bylo jejich zařízení připojeno k internetu. Co se však týče dostupných funkcí, tak oproti konkurenčním komunikačním aplikacím iMessage jednoduše ztrácí. Dobrou zprávou však je, že si to Apple uvědomuje a rozhodl se s tím něco dělat. V iOS 16 jsme se totiž v aplikaci Zprávy, potažmo v iMessage, dočkali hned několika vymodlených vylepšení, která rozhodně stojí za to a svým způsobem se jedná o vychytávky, se kterými měl kalifornský gigant přijít už dávno.

Jak v iOS 16 zrušit odeslanou zprávu

Mezi hlavní novou funkci v iMessage z iOS 16 patří bezesporu možnost pro odstranění odeslané zprávy, potažmo pro zrušení jejího odeslání. Pokud jste doposud odeslali nějakou zprávu špatnému kontaktu, než jste zamýšleli, tak jste s tím jednoduše nemohli nic dělat a pouze čekat na následky. I z tohoto důvodu mnoho jedinců využívalo jiné komunikační aplikace, ve kterých je možnost pro odstranění odeslané zprávy k dispozici. Čas od času se totiž splete každý z nás a je jednoduše dobré mít k dispozici funkci, díky které lze chybu napravit. Pokud byste tedy v iOS 16 chtěli odeslanou zprávu odstranit, tak stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu otevřeli Zprávy.

Následně si klasicky rozklikněte konverzaci, ve které chcete zprávu smazat.

ve které chcete zprávu smazat. Jakmile tak učiníte, tak na konkrétní zprávě podržte prst.

Tímto se zobrazí malé menu, ve kterém už jen stačí klepnout na Zrušit odeslání.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné ve Zprávách z iOS 16 při využití iMessage odstranit odeslanou zprávu. Konkrétně je tato možnost pro smazání odeslané zprávy k dispozici jen do 2 minut od odeslání, aby nedocházelo ke zpětnému mazání starších zpráv a změně kontextu konverzace. Aby ke smazání zprávy opravdu došlo na obou stranách, tak je nutné, abyste jak vy, tak i příjemce měli nainstalovaný iOS 16. V případě, že příjemce zprávy bude mít starší verzi systému, tak k odstranění zprávy u něj jednoduše nedojde, o čemž vás informuje samotná aplikace upozorněním – viz obrázek níže. Na závěr jen zmíním, že zrušení odeslání zprávy je opravdu možné pouze v iMessage, tedy u zpráv s modrou bublinou. Klasické SMS, tedy zprávy se zelenou bublinou, tuto novinku neumí.