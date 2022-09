Potvrzeno: iPhone 14 Plus se měl původně jmenovat jinak

Zatímco s tím, že Apple letos představí vedle základního 6,1” iPhonu 14 ještě 6,7” model, který nahradí dřívější model mini, se vědělo dlouhé měsíce před oficiálním odhalením, nad jeho názvem visely až do představení otazníky. 6,7” základní iPhone se totiž zprvu označoval jako iPhone 14 Max, avšak poté se začaly objevovat zvěsti o tom, že má Apple nakonec zvolit jméno iPhone 14 Plus, k čemuž nakonec také došlo. Jak se však nyní ukázalo, přeci jen se počítalo se jménem Max.

Spolu s novými iPhony vydává Apple každoročně na svém webu nepřeberné množství nejrůznějších podpůrných dokumentů, ve kterých vysvětluje jejich funkce, ale třeba je jen různě představuje, doplňuje o nich informace a tak podobně. Háček je však v tom, že ne všechny tyto dokumenty se mu evidentně podařily nasadit v podobě, která odpovídá realitě. Hned několik z nich se podařilo najít nizozemskému portálu iCreate s tím, že v nich právě Apple zapomněl změnit název iPhone 14 Max na iPhone 14 Plus, který je tedy oficiální. Navíc si takto nechal pojmenované i některé obrázky v podpůrných dokumentech, takže je naprosto jasné, že se s označením 14 Max namísto 14 Plus skutečně počítalo.

Co Apple vedlo k tomu, že svůj původní záměr nakonec přehodnotil a nasadil místo Max název Plus je sice v tuto chvíli nejasné, jako nejpravděpodobnější vysvětlení se nicméně jeví fakt, že chtěl zkrátka mít všechny modely co nejlépe odlišené – tedy minimálně ty základní od řady Pro. Bohužel, vysvětlení z jeho strany se nejspíš nikdy nedočkáme a tam si budeme muset vystačit jen s podobným potvrzením jeho chybou. A co vy, líbil by se vám více název 14 Max než 14 Plus?