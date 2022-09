Proč je popularita iPhonů 14 Pro Max špatnou zprávou pro fanoušky 6,1” iPhonů Pro

Přestože toho letošní generace iPhonů až tolik zajímavého nepřinesla, jako již tradičně je z ní neuvěřitelný prodejní hit, který se projevuje mimo jiné beznadějnou nedostupností u naprosté většiny prodejců. Podle dostupných informací je pak jedním z největších hitů iPhone 14 Pro Max, který se zejména na asijských trzích těží právě díky svým rozměrům naprosto brutální popularitě. Ta je však paradoxně pro fanoušky relativně kompaktních 6,1” iPhonů řady Pro špatná zpráva.

S informacemi i obří popularitě řady Pro přišel před pár hodinami velmi přesný Apple analytik Ming-Chi Kuo, který jedním dechem dodal, že takto silná poptávka po jedné řadě musí být do budoucna logicky reflektována a to zřejmě jedině tak, že bude daná řada do budoucna z hlediska funkcí posílena. Jinými slovy, high-endové iPhony ve verzi Max se i dle Kua dočkají od příštího roku exkluzivních funkcí, kterými překonají 6,1” iPhony Pro a de facto tedy vznikne zbrusu nový stupeň iPhonů. Na výběr tedy bude ze základních, středně pokročilých a vyloženě high-endových s tím, že ty nejpokročilejší budou bohužel jen v 6,7”. Ve výsledku se tedy vyplňují slova Marka Gurmana z Bloombergu, dle kterého má Apple na příští rok naplánováno představení 6,7” iPhonu 15 Ultra.

Je otázkou, jak se jablíčkáři, kteří vyznávají menší telefony řady Pro k budoucnosti iPhonů postaví. Na jednu stranu pro ně totiž bude bezesporu technologicky větší model Ultra lákavý, na druhou stranu se však bude pro mnohé jednat o extrémně nekompaktní zařízení, které je ve výsledku v lecčem omezí. Jakékoliv předpovědi jsou ale v tomto směru zatím předčasné. Vždyť prodejní zájem neurčují jen technické specifikace, ale i současná doba ve světě a tak podobně.