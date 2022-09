Recenze iPhone 14 Pro Max: Gigant s řadou kladů i záporů

Září možná není pro Apple nejdůležitější měsíc v roce, pro jeho fanoušky a uživatele ale bezesporu ano. Právě v září z pravidla představuje a začíná prodávat své nové řady telefonů iPhone, tedy nejprodávanějšího produktu společnosti. Letošní řada je ale v mnohém kontroverzní, i když zase posouvá technologie o velký kus vpřed. Tím nejvybavenějším modelem je poté iPhone 14 Pro Max, který si zaslouží pozornost hned z několika ohledů.

Co se designu týče, Apple se neodvázal, což také asi nikdo nečekal. iPhone 14 Pro Max tedy nese stejný vzhled, co loňský model, jen s mírnou úpravou jeho proporcí. Výška se snížila o 0,1 mm, šířka o 0,2 mm, tloušťka naopak o 0,2 mm narostla, váha poskočila o dva gramy. Všechno to jsou ale hodnoty, které nepoznáte ani pohledem ani po hmatu. Daná čísla jsou konkrétně 160,7 x 77,7 x 7,85 mm a 240 g.

Kde jsou však rozdíly jasně patrné, je oblast fotoaparátů. Nejen že je celý modul zase větší, ale objektivy mají větší průměr, a k tomu i více vystupují z těla zařízení. Přes objektivy má tedy iPhone 14 Pro Max tloušťku 12 mm, loňská generace měla 11 mm. Buďte si jisti, že kolébání zařízení na rovné ploše bude tedy zase o to větší a nespraví to ani žádné kryty. Zvětšení tedy nastalo ve všech ohledech, a pokud budete vlastnit stejnou verzi telefonu, kterou jsme měli na test, tedy vesmírně černou, připravte se na skutečné množství nevzhledných nečistot, které prakticky nejde otřít. Jediným řešením je tekoucí voda. Na to jsme ale tak trochu už vlastně i zvyklí.

Nová černá je velice líbivá. Apple jí ztmavil, kdy ostatně skutečně nese označení „černá“, nikoli šedá. Rámečky jsou tedy opravdu hodně temné, i když záda naopak pořád především šedé. Lesklý ocelový rám má ale za následek jasné ulpívání otisků. I na to jsme však za ta léta zvyklí. Co se rozložení prvků k odstínění antén týče, je vše na svém místě, jako tomu bylo loni, platí to i pro tlačítka hlasitosti a přepínač hlasitosti. Zapínací tlačítko se posunulo o něco málo níže a je tak lépe dostupné pro palec menších rukou. Níže je i šuplík na SIM. Pravděpodobně za to může vnitřní uspořádání komponent. A ano, pořád nám zůstal Lightning. Čekal snad někdo něco jiného?

Apple nijak nezapracoval ani na odolnosti proti polití, vodě a prachu. Pořád tedy uvádí, že iPhone 14 Pro Max vyhovuje specifikaci IP68 podle normy IEC 60529, kdy tedy vydrží až 30 minut v hloubce 6 metrů. Je ale třeba tuto hranici posouvat dál? Nemyslím si. Možná až zde bude zcela bezportový iPhone, třeba se dočkáme ještě větší hloubky. Kdyby ale do ní iPhone spadnul, stejně byste jej pravděpodobně už neměli jak vylovit. Osobně bych se ani do těch 6 metrů potopit nedokázal.

Výkon, paměť, baterie – Standard bez překvapení

Apple iPhony 14 Pro osadil čipem A16 Bionic (6jádrové CPU 5jádrové GPU, 16jádrový Neural Engine), základní modely přitom jen čipem A15 Bionic, tedy tím, který je přítomný v modelech iPhone 13 Pro. Osobně nepozoruji jakékoli zadrhávání čehokoli ani u iPhonu 13 Pro Max, takže je nesmysl tvrdit, že má A16 Bionic někde rezervy, jednoduše nemá. Rozjede všechno, co si pro něho přichystáte, tedy až na jednu výjimku. Pokud budete fotografovat v ProRAW na 48 MPx, tak po stisku spouště budete chvilku čekat, než se snímek zachytí a uloží. U iPhonu 13 Pro Max a 12MPx ProRAW fotografie se tohoto nedočkáte.

Animace jsou plynulé, chod systému svižný, hry bez škobrtnutí. Jen je nutné počítat s tím, že pokud dáte zařízení patřičný kotel, začne se zahřívat. Subjektivně ale nepoznám, jestli více či méně jak iPhone 13 Pro Max, přijde mi to na vlas stejné. Apple uvedl, že díky novému 4nm čipu dosáhl vyšší efektivity a spolu s tím i výdrže, která opět poskočila, i když u sledování videa jen o hodinu, jinak jsou všechny hodnoty stejné, tedy 25 hodin streamování a 95 hodin přehrávání hudby. Je jasné, že vše se odvíjí od vašeho používání zařízení, ale když vezmete v potaz, že je zde Always On, který něco žere (cca 10 % za den) a zařízení vám vydrží stejně dlouho, jako předchozí generace, je to fajn. Konkrétně je to úplně v pohodě den a půl, a když nedáváte telefonu kotel, dostanete se na dva dny, což je příjemné. Nejdelší výdrž řady však Apple uvádí u iPhonu 14 Plus, na ten, stejně jako na přímé srovnání, si však musíme ještě počkat.

Ona na to má samozřejmě vliv i snížená adaptivní obnovovací frekvence displeje, která se dostane až na 1 Hz. Kapacitu baterie Apple neudává, GSMarena ale říká, že je velikosti 4 323 mAh, což je poměrně zvláštní, protože iPhone 13 Pro Max má 4 352 mAh. Je zde pak stejné rychlé nabíjení, kdy Apple deklaruje 50 % nabití za 30 minut. Nezbývá nám než na jeho hru přistoupit. I zde je samozřejmě neoficiální podpora pro až 27W nabíjení dostatečné výkonným adaptérem, s konkurencí se to ale rovnat nedá a asi ani nikdy rovnat nebude. Apple je prostě v nabíjecích rychlostech konzerva. Na druhou stranu máme tímto zaručeno, že baterie iPhonů bude stárnout o to později. Co na to, že dotlačit telefonu plných 100 % trvá věčnost.

Na test nám dorazila 128GB paměťová varianta, k dispozici je ještě 256 nebo 512 GB či opět 1 TB, nic víc, nic míň. Ani paměť RAM Apple neřeší, opět s odkazem na GSMarenu se jedná o 6 GB, tedy stejných 6 GB jako tomu bylo loni. Jak ale jistě víte, je to úplně jedno, protože iPhone a jeho iOS nakládá s pamětí úplně jinak, než Android a telefony s ním, které ženou hodnoty RAM do nebes kvůli architektuře systému, která operační paměť potřebuje, iPhony s iOS ne.

Proměnlivý ostrov aka Dynamic Island – WOW efekt ještě existuje

Co uchvátilo na Far Out Keynote nejvíce? Nebyla to satelitní komunikace, kterou zatím v našich končinách nevyužijeme, nebyla to ani detekce autonehody, kterou doufejme nikdy nevyužijeme (a delší dobu už ji umí třeba Google Pixely), nebyly to ani barvičky ani 48MPx fotoaparát. Všichni věděli, že Apple chystá redesign svého výřezu, kdy všechny poslední úniky hovořily o jeho tvaru vlastně pravdu. Už nikdo ale nečekal to, co Dynamic Island bude umět.

Na rovinu – je to kravina. Na jednu stranu se jedná jen o jistou formu multitaskingu, kdy se nemusíte přepínat přes spodní lištu, ale můžete probíhající proces aplikace otevřít přímo z tohoto prvku. Na stranu druhou vás informuje o tom, o čem jste dosud prakticky informováni nebyli, takže vás jen zahlcuje vizuálními daty. Jenže tato kravina dokázala redefinovat využití výřezu/průstřelu tak, jak to umí jen Apple.

Vezměte si, jak dlouho jsou průstřely na Androidu, a ani Google a ani ostatní výrobci v jejich nadstavbách průstřely neřešili. Když někoho štvali, schovali jej do různých vysouvacích a vyklápěcích konstrukcí, poslední dobou pod displej – i když v hodně omezené míře a kvalitě. Toto prostě nikoho nenapadlo a je jasné, že je to ta věc, která zajímá každého, kdo se v problematice nějak orientuje. Každý zkouší různé aplikace a to, jak s nimi prvek interaguje. Dokonce to umí i ve více aplikacích, kdy jednu ukáže vpravo, druhou vlevo. Dynamic Island prostě baví a bavit bude, a to ještě více, až jej do svých řešení integruje více titulů třetích stran. Je jasné, že je to nový trend, se kterým se budeme vídat do doby, než se všechny senzory i kamera schovají pod displej. I proto ale není možná úplně nutné si iPhone 14 Pro a 14 Pro Max kupovat právě jen kvůli němu.

Always On – Stále zapnutý displej po „applovsku“

Druhým hlavním vylepšením displeje je to, že jeho adaptivní obnovovací frekvenci umí padnout až na 1 Hz, tedy že se za jednu sekundu obnoví jen jednou. Právě toto tedy dalo Applu konečně možnost přidat alespoň své nejvyšší řadě funkci Vždy zapnuto, tedy nic jiného než Always On. Ne však po vzoru Androidu, ale ve smyslu společnosti vlastnímu. Jenže není to ono. Android umí ve vždy zapnutém displeji zobrazovat jen čas a notifikace, zbytek je černý jak noc. iPhony 14 Pro a 14 Pro Max ale zcela nesmyslně zobrazují celou zamčenou obrazovku, tedy i s tapetou a widgety (s výjimkou přesného definování režimu Soustředění).

Problém je to v tom, že moc svítí. On se tedy displej ztmaví na minimum, jenže i tak umí pořádně zářit do noci, což nechcete. Můžete ho sice naučit na noc zhasínat, ale chcete to? Nechcete iPhone konečně používat i v noci ke kontrole času místo budíku? S tímhle Always On to chtít nebudete, protože vám vypálí sítnice. Zcela nelogicky pak nezobrazuje ani důležité informace. Pokud nemáte na ploše widget baterie, nevíte její stav, dokonce ani průběh nabíjení. K tomu musíte telefon vždy probudit – zcela nesmyslné chování.

Nemáte ani možnost jakékoli personalizace a nastavení chování, je zde jen zapnuto/vypnuto, zbytek udělal Apple podle toho, jak si myslí, že vám to bude vyhovovat. Výsledek? Po patřičném vyzkoušení jsem Vždy zapnuto vypnul. Na druhou stranu je zde jasný potenciál a netřeba Apple zas tak hanit. Má velký manipulační prostor pro budoucí vylepšování a je více než jisté, že k němu dojde. Nyní to ale vypadá jen jako ušité hodně horkou jehlou.

Když už jsme u toho displeje, tak se hodí zmínit i jeho specifika. Je pořád 6,7“, a pořád se jedná o Super Retina XDR displej, tedy technologii OLED. Poskočilo nám ale rozlišení, a to na 2796 × 1290 při 460 pixelech na palec. iPhone 13 Pro Max má 2778 × 1284 při 458 pixelech na palec. Kontrastní poměr zůstává na 2 000 000 : 1, je zde True Tone, široký barevný rozsah (P3) a maximální jas 1 000 nitů. Špičkový jas (HDR) však poskočil z 1 200 nitů na 1 600 nitů a je zde ještě špičkový jas 2 000 nitů, u kterého Apple uvádí poznámku „venku“. Osobně se mi takový jas nasimulovat v aktuálním sychravém počasí nepovedlo. Ruční určení jasu na to nemá vliv.

Fotoaparáty – To nejlepší a největší

O extrémním zvětšení již byla řeč, a osobně jsem zvědavý, kam až chce Apple zajít. Možná by měl přehodnotit svou strategii a buď předělat celý modul, nebo začít technologii zmenšovat při zachování kvality, jinak se za chvíli dostaneme do skutečně vtipných řešení, které nebudou ani hezké a ani praktické. Specifikace novinky i předchozí generace najdete níže.

Specifikace fotoaparátů iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max

Hlavní fotoaparát: 48 MPx, ekvivalent 24 mm, 48 mm (2× přiblížení), Quad-pixelový snímač (2,44µm quad-pixel, 1,22µm jeden pixel), clona ƒ/1,78, OIS s posuvem snímače (2. generace)

Teleobjektiv: 12 MPx, ekvivalent 77 mm, 3× optický zoom, clona ƒ/2,8, OIS

Ultraširokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, ekvivalent 13 mm, 120° zorné pole, clona ƒ/2,2, korekce objektivu

Přední fotoaparát: 12 MPx, clona ƒ/1,9, automatické zaostřování technologií Focus Pixels

Specifikace fotoaparátů iPhonů 13 Pro a 13 Pro Max

Hlavní fotoaparát: 12 MPx, ekvivalent 26 mm, 1,9 µm, clona ƒ/1,5, OIS s posuvem snímače

Teleobjektiv: 12 MPx, ekvivalent 77 mm, 3× optický zoom, clona ƒ/2,8, OIS

Ultraširokoúhlý fotoaparát: 12 MPx, ekvivalent 13 mm, 120° zorné pole, clona ƒ/1,8

Přední fotoaparát: 12 MPx, clona ƒ/2,2

Apple udělal velký krok v tom, že konečně posunul rozlišení a přijal technologii skládání pixelů, i když to na Keynote vypadalo, jako kdyby objevil Ameriku. Tato technologie už zde s námi je několik let a výrobci telefonů s Androidem ji dávno přijali za svou. Své výhody má v tom, že dokáže při zhoršených světelných podmínkách pochytit více světla a podat kvalitnější výsledek, zároveň ale při denním focení umí zachytit plnou 48MPx fotografii. Zde ale pozor.

Nastavení 48MPx fotografie 48 Mpx 1 48 Mpx 2 48 Mpx 3 48 Mpx 4 48 Mpx 5 48 Mpx 6 48 Mpx 7 48 Mpx 8 Vstoupit do galerie

Právě tuto největší přednost, kdy skládáním pixelu za horšího světla dostanete maximálně kvalitní 12MPx fotografii, tak Apple poměrně zabil tím, že pro využití celého 48MPx snímače s jednotlivými jeho pixely musíte fotit do ProRAW. A to prostě u běžných momentek nechcete, protože taková fotka snadno dosáhne i 100 MB, navíc je ošklivá, protože její smysl je v následné postprodukci. Nechcete ani přemýšlet nad tím, zda aktuálně fotit 12 MPx nebo 48 MPx. Je to velká škoda, že toto společnost takto omezila a upřímně doufám, že s nějakou budoucí softwarovou aktualizací se odemkne plný potenciál plných 48 MPx. Fotit aplikacemi třetích stran přece každý nechce, i když ty to pravděpodobně budou umět i v běžných automatických režimech.

Pořád zde máme 3× přiblížení optickým zoomem, 2× oddálení optickým zoomem, 6× rozsah optického zoomu a až 15× digitální zoom (který prostě nepoužívejte). Hodnoty to jsou stejné, jako tomu bylo u předchozí generace. V rozhraní ale nově máte 0,5, 1, 2 a 3x, kdy právě dvojnásobné přiblížení je novinkou. Jedná se o digitální výřez ze 48MPx, který se hodí primárně na portréty, kdy k nim nejste ani blízko, ani daleko. Pro běžné focení se ale přece jen hodí využít spíše kvalit širokoúhlého objektivu.

Je nicméně pravda, že ač Apple zapracoval na všech objektivech zejména s ohledem na focení při zhoršených světelných podmínek, v přímém porovnání s rok starou generací hledáte rozdíly těžko. Ve dne postřehnete jen reálnější odstín barev, v noci, pokud nemáte jasný zdroj světla, je to stejně na nic. Vždy to prostě chce alespoň nějaký zdroj, jinak jsou fotografie k ničemu. Apple vylepšil i LED, ale osobně nepoznám oproti starší generaci ve výsledku žádný rozdíl. Původní blesk se nazýval True Tone blesk s pomalou synchronizací, nyní se jedná o adaptivní True Tone blesk.

Přední fotoaparát konečně umí automatické zaostřování a vyjma úpravy jeho clony je zde vše při starém. Je nicméně jasné, že selfie jsou o poznání kvalitnější, což je důležité pro všechny milovníky příběhů Instagramu a TikToku a je poměrně s podivem, že sem PDAF přichází až nyní. Pořád zde máme Deep Fusion, Smart HDR 4 pro fotky, portréty v nočním režimy, loňské fotografické styly nebo makro fotky, u kterých byste také hledali nějaký zásadní posun marně. Pak je zde ale ještě kouzelné slůvko Photonic Engine. To abychom těch enginů neměli málo, je zde tedy ještě jeden, který se stará o fotky a video.

3, 2, 1 akce! – Akční režim jako konkurence pro GoPro?

Když se ve Fotoaparátu přepnete na Video, tak nově uvidíte hned vedle symbolu přisvětlení ikonu panáčka v běhu. Jedná se o nový Akční režim, který má za cíl stabilizovat váš pohyb při nahrávání záznamu bez gimbalu. Žádné nastavení zde přítomno není, prostě buď je zapnutý, nebo ne, to je vše. Má jen jeden neduh, potřebuje hodně světla. Pokud mu jej nedopřejete, bude výsledek trpět značnou mírou šumu. Pokud jej ale dostane, odvděčí se vám až neuvěřitelným výsledkem. Vyloženě v Nastavení -> Fotoaparát -> Záznam videa nicméně najdete alespoň možnost Akční režim ve slabším osvětlení. Zde jej můžete povolit, i když k tomu nejsou vhodné podmínky, čímž se redukuje míra stabilizace. Na ukázková videa se podívejte níže. První je kvality 1080p při 30 fps, druhé je 4K při 24 fps. Neuvěříte, že jsem při nahrávání běžel.

Hodně mi to připomíná již neexistující aplikaci Instagramu, která obsahovala unikátní algoritmus, který dokázal váš pohyb eliminovat ořezem videa. Jaké procesy ale probíhají zde zatím není známo. Konkurence pro GoPro akční kamery to asi nebude, protože ty bodují i svou velikostí, na druhou stranu vám to poskytne kvalitní akční záběry bez nutnosti investice jak do kamery, tak případně do gimbalu (i když ten má samozřejmě přidanou hodnotu v mnoha jeho režimech a možnostech).

U videa se toho ale odehrálo více. Filmařský režim je tak konečně o poznání použitelnější, protože umí nahrávat 4K HDR videa při 24 fps ,tedy v klasickém filmovém standardu (umí i 30 fps) a ne, starší modely tuto „vymoženost“ nedostanou, takže třináctky zůstávají u 1080p při 30 fps.

Konec dobrý, iPhone 14 Pro Max skvělý ale drahý

Není třeba polemizovat nad tím, jestli je něco lepšího. iPhone 14 Pro Max, a s ohledem na úhlopříčku displeje i iPhone 14 Pro, je nejlepší iPhone, který kdy Apple vytvořil a dodal na trh. Není revoluční, to v žádném případě, ale určuje hned několik trendů, což také každá generace říci nemůže – máme zde 1 až 120Hz adaptivní obnovovací frekvenci displeje a Always On, máme zde Dynamic Island, který udělal z největšího záporu iPhonu jeho jasnou přednost, máme zde 48MPx hlavní fotoaparát, který ještě může ukázat, co umí, a máme zde i satelitní komunikaci, i když ta má ještě čas.

Pokud pominete rozměry fotomodulu a nelogický Always On, který ale bude jistě ještě s postupem času laděn, je zde problém jen jediný, a tím je cena. Ta zatracené vysoká cena, která nám na modelu poskočila o vysokých 3 a půl tisíce Kč, a to na 36 990 Kč v základním 128GB úložišti. Je to tak jediný faktor, který může proti koupi novinky hrát, obzvláště když je iPhone 14 o 10 a půl tisíce levnější a máme zde i iPhone 14 Plus za 29 990 Kč. Jestli si cenu dokážete zdůvodnit, je už ale na vás.

Samozřejmě nejvíce záleží, z jakého modelu přecházíte. Z 13 Pro Maxe to asi fakt nemá příliš smysl, majitelé dvanáctek to mají nejtěžší, protože oproti nim je těch novinek už přece jen hodně. Pokud ale ještě vlastníte jedenáctky, není nad čím váhat. Ještě doplňme, že 256GB verze vás vyjde na 40 490 Kč, 512GB na 46 990 Kč a varianta s 1TB úložištěm na 53 490 Kč. Je pak jedno, po jaké barvě sáhnete, ať už po temně fialové, zlaté, stříbrné nebo námi testované vesmírně černé.