Stížnosti na rychlé vybíjení iPhonů s iOS 16 neutichají ani dva týdny po jeho vydání

Včera večer uplynuly přesně dva týdny od chvíle, kdy Apple vypustil veřejnou verzi operačního systému iOS 16, který testoval již od letošního června. Jak se však zdá, ani tato doba nestačila systému na telefonech mnoha uživatelů k tomu, aby se “srovnal”, tedy alespoň podle spousty stížností jablíčkářů na diskuzních fórech i sociálních sítích.

Je již tak trochu tradicí, že nové verze operačních systémů trápí po jejich vydání nejrůznější softwarové problémy či rychlejší vybíjení, avšak většinou se tyto věci srovnají buď časem po indexaci obsahu telefonů, nebo po vydání opravných aktualizací. Času však měl iOS 16 na aklimatizaci na telefonech spoustu, první opravnou aktualizaci má taktéž za sebou a stále se nezdá, že by mělo být problémům konec. Jablíčkáři totiž stále hlásí, že jim výdrž telefonů v porovnání s iOS 15 klesla klidně i o pětinu, byť se v sekci Baterie v Nastavení netváří nic jakožto větší žrout energie. Je proto velkou otázkou, co za spotřebou může stát. Jiní uživatelé zase poukazují na to, že jsou telefony po přechodu na iOS 16 výrazně pomalejší, mají zasekané klávesnice či obecně nefungují tak, jak byli jablíčkáři zvyklí. Zda se Apple pokusí problémy vyřešit novou aktualizací v nejbližších dnech či raději počká až na iOS 16.1, ve kterém vše opraví komplexněji, byť za delší dobu, to ukáže až čas.

Fotogalerie iOS 16 0 iOS 16 1 iOS 16 2 iOS 16 3 iOS 16 4 iOS 16 5 iOS 16 6 iOS 16 7 iOS 16 8 iOS 16 9 iOS 16 10 iOS 16 11 iOS 16 12 iOS 16 13 iOS 16 14 iOS 16 15 iOS 16 16 iOS 16 17 iOS 16 18 iOS 16 19 iOS 16 20 iOS 16 21 iOS 16 22 iOS 16 23 iOS 16 24 iOS 16 25 iOS 16 26 iOS 16 27 iOS 16 28 iOS 16 29 iOS 16 30 iOS 16 31 iOS 16 32 iOS 16 33 iOS 16 34 iOS 16 35 iOS 16 36 iOS 16 37 Vstoupit do galerie