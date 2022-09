Podívejte se, jak v praxi funguje potápěčská aplikace z Apple Watch Ultra

V pátek dorazily Apple Watch Ultra k prvním šťastlivcům. Pyšní se velmi zajímavými funkcemi, robustním designem i lepší výdrží baterie. Apple na své zářijové konferenci ukazoval, pro koho jsou vlastně Apple Watch Ultra určeny. Mezi různými vrcholovými sportovci jsme mohli vidět, že Apple Watch najdou upotřebení také u potápěčů. Jelikož jsou hodinky zbrusu nové a ne každý měl tu možnost se jít ihned potápět, přispěchal se zajímavým videem youtuber Demos. Ten ukazuje, jak funguje aplikace Depth, tedy nativní appka určena pro potápění.

Kdo by si ale myslel, že se tvůrce videa šel ihned potápět, je na omylu. Test učinil v potápěčské komoře s pomocí počítačové simulace. Ta nám spolehlivě ukázala, jak nové „Ultry“ plynule zobrazují hloubku. Novinka je navržena do hloubky 40 metrů. Jakmile se do této úrovně uživatel dostane, displej se zbarví do žluté barvy a hodinky přestanou hloubku měřit do okamžiku, dokud se potápěč nevynoří nad onu úroveň 40 metrů. Jakmile je ponor ukončen, v aplikaci Dive je možné vidět údaje o délce ponoru, teplotních rozdílech a maximální hloubce. Apple nicméně varuje, že aplikace Depth není potápěčský nástroj a nemůže poskytovat informace o dekompresi ani analýze plynů. Video můžete nalézt pod článkem.

Fotogalerie Apple Watch Ultra LsA 52 Velký Apple Watch Ultra LsA 49 Velký Apple Watch Ultra LsA 48 Velký Apple Watch Ultra LsA 47 Velký Apple Watch Ultra LsA 41 Velký Apple Watch Ultra LsA 39 Velký Apple Watch Ultra LsA 40 Velký Apple Watch Ultra LsA 34 Velký Apple Watch Ultra LsA 35 Velký Apple Watch Ultra LsA 36 Velký Vstoupit do galerie

Pro potápění do hlubších mořských vod Apple navázal partnerství se společností Huish Outdoors za účelem vývoje Oceanic+, potápěčského nástroje speciálně navrženého pro modely ‌‌Apple Watch Ultra‌‌. Jako bezplatná aplikace v App Store bude Oceanic+ zahrnovat sledování hloubky (včetně alarmů hloubky), sledování GPS, deník (až 12 ponorů), šnorchlování a další. Jak se vám Apple Watch Ultra zamlouvají?