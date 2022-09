Nová konstrukce iPhonů 14 otevírá dveře snadnému uživatelskému přizpůsobení

Pokud se zajímáte o jablečná zařízení více do hloubky, anebo pokud čtete pravidelně náš magazín, tak jistě víte, že nové iPhony 14 jsou přepracované prakticky od píky. Nyní se někteří z vás dost možná diví, jelikož klasické „čtrnáctky“ se na první pohled od původní generace nijak neliší. V tomto případě ale nejde o design exteriéru, nýbrž interiéru, kde se nachází veškerý hardware. Po dobu několika let jsme se do útrob iPhonů mohli dostat klasickým sejmutím displeje, zatímco u iPhonu 14 (Plus) je tohle vyřešeno jednoduchým sejmutím zadního skla, které doposud bylo od těla neoddělitelné.

Vzhledem k tomu, že u nových iPhonů 14 můžeme jednoduše sejmout zadní sklo – zkušený technik to zvládne do pár minut – tak přichází otázka modování, tedy přizpůsobení využíváním různých zadních skel. Apple si samozřejmě za výměnu skla účtuje pár tisíc korun, samotný díl z druhovýroby však zajisté zanedlouho bude možné zakoupit za pár stovek, ostatně naprosto stejně je tomu u konkurenčních zařízení. Nabízí se samozřejmě jednoduchá výměna skla za jinou oficiální barvu, kromě toho se však počítá s tím, že budou k dispozici úplně jiná skla, která se od těch klasických budou lišit. Již nyní například internetem kolují fotografie iPhonu 14 s průhledným sklem, skrze které je možné vidět veškerý hardware, tedy například nabíjecí cívku, MagSafe, baterii, základní desku, fotoaparáty, Taptic Engine a mnoho dalšího.

Otázkou tak zůstává, na jaké zadní skla se můžeme těšit. Již nyní je jasné, že si uživatelé budou moci zakoupit takové průhledné sklo, mimo to se nabízí také myšlenka skel v úplně jiných barvách, popřípadě s kompletně vlastním designem na zakázku. Fantazii se v tomto rozhodně meze nekladou, a dokonce se spekuluje také o svítícím logu , které bylo velmi oblíbené před několika lety ještě na zařízeních s hliníkovými zády. Jedinou překážkou v tomto případě může být samotný Apple, který se může rozhodnout „zatrhnout“ podobné výměny zadních skel. Již nyní se údajně v interních dokumentech objevily informace o tom, že po výměně zadního skla se všemi součástkami bude nutné provést systémovou konfiguraci, stejně jako například u displeje či baterie, aby se nezobrazovalo oznámení o nemožnosti ověření původu dílů, a aby byla zajištěna stoprocentní funkčnost. Prozatím to však vypadá, že by se nemělo jednat o reálnou hrozbu.