5 nejzajímavějších novinek z watchOS 9, které byste měli znát

Kromě toho, že před několika týdny vydal Apple nový iOS 16 pro veřejnost, tak po jeho boku došlo také k vydání watchOS 9 pro jablečné hodinky. Jak už to tak bývá, tak nejvíce pozornosti na sebe strhl právě iOS 16 – ve skutečnosti se ale není čemu divit, jelikož novinek je zde opravdu mnoho. Co se pak týče watchOS 9, tak i zde se můžeme těšit z několika nových funkcí a možností, jejich počet je však samozřejmě nižší. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 nejzajímavějších z nich.

Přepracování zobrazování notifikací

Jednou z velkých změn ve watchOS 9 je rozhodně přepracování zobrazování notifikací. Co se týče příchodu notifikací při zhasnutém displeji, tak se nic nezměnilo, avšak pokud zrovna Apple Watch používáte, tak už nedojde k tomu, že by se upozornění zobrazilo přes celý displej a vyrušilo vás tak od toho, co zrovna děláte. Namísto toho se zobrazí pouze náhled notifikace v horní části obrazovky, stejně jako na iPhonu. Mimo to pak dostala upozornění pár dalších malých designových změn.