Čím dál víc majitelů AirPods Max si stěžuje na náhlé zhoršení ANC

Applu se lepí v posledních týdnech problémy s jeho produkty na paty. Po celé řadě stížností na kvalitu iOS 16, problémy s iPhony 14 (Pro), Apple Watch 8 či AirPods Pro 2 tu totiž máme nyní další patálii, byť poměrně nečekaně s produktem, který je již nějaký ten pátek na světě. Řeč je konkrétně o AirPods Max a jejich zhoršeném aktivním potlačení okolního hluku.

Ačkoliv na AirPods Max žádný firmwarový update v poslední době nedorazil, čím dál více jablíčkářů si stěžuje na to, že se jejich aktivní potlačení okolního hluku oproti tomu, na co byli zvyklí po jejich představení výrazně zhoršil. Že vše zavinil firmwarový update je nicméně poměrně pravděpodobné, jelikož jeho instalace probíhá na sluchátka automaticky a tedy mohl být v mnoha případech nainstalován skutečně až v posledních dnech či týdnech. Co se pak týče samotného projevu daného problému, ANC je podle nešťastných jablíčkářů výrazně slabší než tomu bylo dřív, jelikož netlumí zvuky, které byly dříve neslyšitelné.

Přestože je problém podle všeho dlouhodobějšího charakteru, jablíčkářům se zatím nepodařila objevit alternativní oprava, která by ANC alespoň mírně zlepšila. Zároveň je otázkou, jak moc na řešení tohoto problému pracuje Apple, potažmo zda vůbec. Pokud se totiž objevuje již delší dobu, je poměrně zarážející, že k jeho opravě ještě nedošlo. Na druhou stranu, majitelů AirPods Max je podle dostupných informací poměrně málo, takže je jasné, že jejich potřeby nejsou v porovnání s opravami iOS 16 a tak podobně prioritou.