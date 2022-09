Recenze Levoit Core300S Smart: Spolehlivá čistička vzduchu plně kompatibilní s iPhonem

V poslední době se stále větší pozornost věnuje všemožným čističům a zvlhčovačům vzduchu. I když jsem nikdy tyto produkty moc na zřetel nebral, do rukou se mi dostala čistička vzduchu Levoit Core300S Smart. Ta láká především na zajímavé technické specifikace a slušivý design. Jde ale o něco, co potřebujete doma? Na to se v dnešní recenzi podíváme.

Balení

Nejprve ale k obsahu balení. Jak si povíme níže, nejedná se o zrovna malý produkt, čemuž odpovídá i velikost krabice. Nicméně lze pochválit, jakým způsobem je čistička v krabici zachycena. Rozhodně není na místě se bát jejího případného poškození. I samotný design krabice je povedený. Je hezky barevný, slušivý a vyčtete z něj základní technické specifikace. V samotném balení pak v krabici kromě Levoit Core300S Smart naleznete taktéž řadu manuálů.

Technické specifikace

Již v úvodu recenze říkám, že tento produkt se může chlubit velmi zajímavým technickým popisem. Jde o čističku vzduchu s příkonem 15W, která se ideálně hodí do místnosti o velikosti o velikosti 41 m2. Takhle nízká energetická náročnost je dosažena díky speciálně navrženému motoru čističky. Čistička dle výrobce odstraňuje až drtivou většinu nečistot. K tomuto procesu slouží kvalitní sytém filtrace – filtre HEPA H13 a ARCTM formula. Samotná filtrace vzduchu probíhá ve třech vrstvách. První je nylonový vnější filtr, jenž zachycuje ty nejhrubší částice jako prach, vlákna, části vlasů nebo chlupů. Druhou vrstvou je HEPA filtr H13. Ten odfiltruje jemné prachové částice, plíseň, bakterie, pyl, kouřové částice, roztoče a srst. Poslední vysoce efektivní karbonový filtr potom už jen odfiltruje kouř, pachy, výpary a jiné nejmenší částice. Celkově čistička Levoit CORE 300S zachytí až 99,97% všech nečistot, a to až do miniaturní velikosti 0,3 mikronů.

Produkt se také pyšní patentovou technologií VortexAirTM zajišťující maximální cirkulaci vzduchu v prostoru. Levoit Core300S Smart je možné ovládat přímo na displeji, o čemž si povíme později, smartphonem či hlasovými asistenty Alexou a Google Assistantem. Skvělou vlastností tohoto produktu je nízká hlučnost. Produkt nabízí základní tři úrovně čištění, přičemž ten nejvyšší dosahuje hlasitosti 48 dB. Naleznete zde ale také noční režim podpořen technologií QuietKEAPTM, jehož hlučnost je pouhých 22 dB, při kterých není zařízení téměř slyšet. Produkt samozřejmě disponuje také Bluetooth a Wi-Fi. Jeho rozměry jsou 220 x 360 x 220 milimetrů. Levoit Core300S Smart rovněž získala certifikaci pro alergiky. Zařízení si můžete uzpůsobit vlastním potřebám, neboť se dají dokoupit doplňkové filtry pro prostředí s vyšším obsahem prachu a smogu, filtr speciálně proti virům/alergenům a filtr pro prostory se zvířaty.

Aplikace

Abyste mohli produkt ovládat skrze smartphone či hlasového asistenta, musíte stáhnout aplikaci VeSync, která je dostupná zdarma jak v AppStore, tak v Google Play. Po jejím stažení je třeba provést jednoduchou registraci. Poté jen navolíte produkt a máte vyhráno. Vše je otázka zhruba minuty. V aplikaci můžete vidět stav filtru či ovládat čištění. Aplikace je velmi přehledná a jednoduchá. Na druhou stranu je třeba zmínit, že pokud nejste fanouškem aplikací, aplikaci k používání Levoit Core300S Smart vůbec nepotřebujete a můžete ji ovládat pouze na panelu. Čistička se dá také přidat do Smart Home systému s podporou Amazon Alexa a Google Home. Díky aplikaci lze také čističky Levoit spárovat s chytrými zvlhčovačem vzduchu Levoit. Hlavně v zimních měsících při topení je v domácnostech hodně suchý vzduch což zhoršuje dýchaní.

Design produktu a používání

O čističce od značky Levoit se dá zjednodušeně říct, že jde o velký bílý válec. Spodní strana patří průduchům pro nasávání vzduchu. Ta je také oddělitelná a můžete zde kontrolovat filtr. Ostatně kontrolu musíte provést již před prvním použitím, neboť filtr je zabalen v igelitu. Nejzajímavější je ale horní strana, která patří dotykovému displeji. Ihned vás zaujme kolo z LED diod, které slouží k indikaci čistoty ovzduší, jež je vyjadřována červenou, žlutou, zelenou a modrou barvou. Dále zde můžete manuálně nastavovat intenzitu čištění nebo automatický režim. Čistička je vybavena inteligentním laserovým senzorem a sama průběžně měří a kontroluje kvalitu vzduchu v místnosti. Na základě toho sama nastavuje intenzitu čištění a provozu. Z funkční ještě zmíním velice tichý noční režim, časovač a samozřejmě tlačítko pro vypnutí. Ovládání je snadné a ovládání na dotyk funguje zcela bezchybně.

Pokud jde o samotné používání, jde o produkt, který se těžce hodnotí, neboť jeho efekt nevidíte hned. Nastavíte si časovač, automatický režim a nemusíte se o nic starat. Pokud nebydlíte v obzvlášť zaprášeném prostředí, jen těžko si všimnete nějaké změny. Jelikož jsem ale umístil produkt do místnosti vedle silnice, byl jsem velmi zvědavý. K mému překvapení došlo k faktu, že není třeba tak často utírat prach, což je činnost, ke které jsem se dostal každý víkend. S touto frekvencí to dělám stále, ovšem prachu je daleko méně. Nevýhodou pro někoho mohou být rozměry zařízení. Jestli totiž má fungovat, musí být v místnosti na očích, a ne každému se musí zamlouvat velikost či samotný design. Levoit Core300S Smart lze hodnotit jako velmi povedený produkt. Záleží také na velikosti místnosti. Pro menší prostory lze pořídit, třeba model Levoit Core 200S, který jsme recenzovali zde. Pro větší prostory se nabízí modely Core 400S nebo dokonce Core 600S, která zvládne prostory až o velikosti 147 m2. Pokud máte doma mazlíčky, často řešíte prach nebo trpíte formou alergii jde rozhodně o produkt pro vás. Cena produktu je 4389 korun.

Čističku vzduchu Levoit Core300S Smart koupíte zde