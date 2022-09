Součástí každého iPhonu, potažmo systému iOS, je také nativní aplikace Počasí. Pokud bychom se vrátili o několik let nazpátek, zjistili bychom, že v této aplikaci není o co stát. Apple si však tohle uvědomil, a to poprvé v iOS 13, kde začal na této apliakci pořádně pracovat. Od té doby se dá říct, že každým rokem dostáváme lepší a lepší aplikaci Počasí – a výjimkou v tomto případě není ani nejnovější iOS 16, kde opět přibylo několik skvělých novinek. Pojďme se proto společně v tomto článku podívat na 5 tipů v Počasí z iOS 16, které by vám neměly uniknout.