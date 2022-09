DJI Osmo Mobile 6 odhaleno: Přivítejte nejlepší stabilizátor pro iPhone současnosti

Když se řekne DJI, naprostá většina lidí si zřejmě okamžitě vybaví drony, jelikož právě těmi se tento výrobce proslavil suverénně nejvíce. DJI však vyrábí již řadu let i prvotřídní gimbaly nebo chcete-li stabilizátory pro mobilní telefony, které výrazně usnadní natáčení videí či focení fotek. A právě novou generaci stabilizátoru Osmo Mobile DJI před pár minutami světu slavnostně představilo. Přivítejte DJI Osmo Mobile 6.

DJI se u své novinky zaměřilo na vylepšení ergonomie oproti předešlé generaci, ale třeba i na zlepšení kompatibility s velkými smartphony či pokročilé softwarové funkce, které pomáhají uživatelům s natáčením co možná nejefektnějších videí. Řeč je konkrétně o vylepšení motorizované stabilizace, která je dle DJI naprosto fenomenální a hlavně spolehlivá za jakýchkoliv podmínek. Potěší ale třeba i vylepšení technologie ActiveTrack, která umožňuje plynulejší nebo chcete-li stabilnější sledování označeného předmětu i ve chvíli, kdy se například pohybuje ze strany na stranu či se otáčí. Celkově by pak měl být díky tomuto upgradu daný záběr daleko filmovější, jelikož technologie dokáže zaměřený předmět udržet ve středu pozornosti na záznamu daleko líp než kdykoliv předtím. Poměrně zajímavé je pak to, že zatímco u předešlých generací Osmo Mobile nemělo DJI vytyčenou cílovou skupinu, u této modelové řady je jasné že cílí na majitele iPhonů. Právě pro iPhony totiž do gimbalu vnuklo funkci Quick Launch, která zjednodušeně řečeno po připojení iPhonu ke gimbalu okamžitě spustí doprovodnou aplikaci a uživatel tak může začít okamžitě nahrávat. Jen pro zajímavost, tato novinka má zkrátit čas potřebný na přípravu a následné natáčení zhruba na třetinu, což nezní vůbec zle.

DJI Osmo Mobile lze využívat v celkem čtyřech stabilizačních režimech, přičemž každý je vhodný na jiný typ záběrů. K dispozici jsou jak režimy, kdy gimbal udržuje telefon stabilizovaný za každou cenu bez ohledu na polohu rukojeti a tak podobně, tak třeba i režimy kdy lze s osami otáčet pomocí joysticku pro co nejlepší dynamické záběry statických objektů. Kromě funkčních módů jsou pak k dispozici i další vychytávky ve formě možnosti natáčení Timelapse, panoramat či dalších podobných typů videí. Jakmile se tedy člověk se stabilizátorem naučí, je díky jeho širokým možnostem využití schopen natočit takřka cokoliv, na co si jen vzpomene.

Co se týče výše zmínění kompatibility s většími smartphony, díky tomu, že DJI u novinky nasadilo větší svorku, dokáže nyní stabilizátor pojmout nejen velké telefony, ale třeba i smartphony či menší tablety v pouzdrech. Pokud vás pak zajímá výdrž stabilizátoru na jedno nabití, ta se pohybuje kolem velmi slušných 6 hodin a 20 minut, což není rozhodně málo. To vše přitom při příjemné hmotnosti 300 gramů, což znamená, že je jen o 60 gramů těžší než iPhone 14 Pro Max, se kterým je samozřejmě plně kompatibilní.

Pokud se vám nové DJI Osmo Mobile 6 líbí, k předobjednání je již nyní. Jeho česká cena je nastavena na 4499 Kč, což je vzhledem k tomu, co vše umí, rozhodně přívětivé.

DJI Osmo Mobile 6 si můžete předobjednat zde