DJI Osmo Action 3 přichází na trh jako přímo konkurence GoPro Hero 11

Společnost DJI dnes představila svou novou akční kameru s názvem DJI Osmo Action 3. I když DJI již v minulosti nabízelo a ještě stále DJI Action, novinka je skutečně první přímou konkurencí pro GoPro, které „shodou okolností“ zrovna dnes představuej světu nové GoPro 11. Tím zřejmě nejzajímavějším parametrem, který bude hned po kvalitě obrazu zajímat každého, kdo používá GoPro je výdrž baterie. Zde DJI tvrdí něco, co je až dech zarážející, protože by akční kamera měla podle jejich měření vydržet 160 minut záznamu. Samozřejmě se dodává, že se jedná o laboratorní měření, ovšem i kdybychom se z oněch 2:40 hodin dostali na dvě hodiny, pořád to bude výrazně delší čas, něž který doposud nabízelo GoPro.

Zajímavá je také vodotěsnost, která je bez použití speciálního obalu 16 metrů pod hladinou a s použitím obalu pak 60 metrů. Milovníky zimních sportů pak jistě potěší fakt, že je kamera odolná až teplotám do -20 stupňů Celsia. Co se týká kvality záznamu, nabízí kamera možnost natáčet až v rozlišení až 4K pří 60 snímcích za vteřinu. Nechybí samozřejmě ani další volby kvality záznamu, mezi které patří: 4K (4:3): 4096×3072@24/25/30/48/50/60fps, 4K (16:9): 3840×2160@100/120fps, 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (4:3): 2688×2016@24/25/30/48/50/60fps, 2.7K (16:9): 2688×1512@100/120fps, 2.7K (16:9): 2688×1512@24/25/30/48/50/60fps, 1080p (16:9): 1920×1080@100/120/200/240fps, 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps. Nechybí ani možnost záznamu slow mation a to buď ve 4K, při 120 Fps nebo v 1080p až pří 240 FPS. Pokud chcete pořídit fotografie, pak můžete využít rozlišení 12 Mpix a výsledná fotografie bude mít rozlišené 4000 x 3000 pixelů.

S okolím kamera komunikuje pomocí Bluetooth 5.0 a také pomocí Wi-Fi. Samotná kamera včetně baterie váží 145 gramů a má rozměry 70.5×44.2×32.8 mm. Tělo zdobí dvojice displejů a trojice mikrofonů. Přední display je 1,4″ velký s rozlišením 320×320 pixelů, což nabízí 326 ppi. Zadní displej je pak velký 2,25″ a nabízí rozlišení 360×640, což je taktéž 326 ppi. Kameru je možné objednávat okamžitě s tím, že její cena je 359€. Zcela upřímně ovšem není příliš věcí, kterými by DJI překonávalo GoPro, až na odolnost baterie a kamery vůči mrazu a také výdrž baterie samotné.

Kameru DJI si můžete zakoupit přímo zde.