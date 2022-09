5 věcí, které jste možná nevěděli o AirPods Pro 2

Již zítra odstartují prodeje extrémně dlouho očekávaných sluchátek AirPods Pro 2. generace. Na druhou generaci těchto sluchátek jsme čekali opravdu několik měsíců, dobrou zprávou však je, že se čekání rozhodně vyplatilo. AirPods Pro 2. generace totiž přichází se skvělými novinkami, které rozhodně stojí za to. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, které jste o nových AirPods Pro 2. generace možná nevěděli. Mohlo by vás zajímat 5 důvodů, proč se vám rychle vybíjí iPhone s iOS 16 iPhone Pavel Jelič 21. 9. 2022

Bluetooth 5.3 Nejdůležitější novinkou u nových AirPods Pro 2 je, že konečně nabízí Bluetooth verze 5.3. Doposud nabízely AirPods pouze Bluetooth 5.0, což bylo v mnohých případech omezující. Díky tomuto vylepšení se uživatelé mohou těšit na lepší kvalitu zvuku a delší výdrž sluchátek, a to z důvodu podpory nízkoenergetického LE Audio. Kromě toho přichází také možnost okamžitého připojení k vašim zařízení, takže nebude nutné zbytečně čekat na přepojení jako je tomu doposud.

Kompatibilita nabíječek AirPods Pro jsme doposud mohli nabíjet buď klasicky drátově, anebo bezdrátově s využitím klasické Qi nabíječky, popřípadě prostřednictvím MagSafe. To samozřejmě platí i nadále u nových AirPods Pro 2, kromě toho však Apple ale přišel s vylepšením, díky kterého tato sluchátka zvládneme nabít také s magnetickou kolébkou, kterou nabíjíme naše Apple Watch. Ať už se tedy ocitnete v jakékoliv situaci, tak se dá říct, že máte stoprocentní jistotu toho, že se vám AirPods Pro 2 podaří jednoduše nabít. Na stole pak případně nebudete muset mít více bezdrátových nabíječek a poslouží vám ta od jablečných hodinek. Fotogalerie airpods-new-19 airpods-new-20 airpods-new-15 airpods-new-14 airpods-new-13 Vstoupit do galerie

Lepší detekce vložení do uší Apple u nových AirPods Pro samozřejmě vylepšil zvuk, dále posunul o úroveň dál aktivní potlačování hluku, společně s režimem propustnosti, který je nyní adaptivní – a mnoho dalšího. Mimo to však přichází také zbrusu nový a vylepšený senzor, který detekuje vložení sluchátek do uší. Konkrétně dokáže tento nový senzor přímo detekovat kůži, takže dojde k okamžitému rozpoznání vložení do uší. Předchozí generace sluchátek, mimo AirPods 3. generace, disponují dvěma optickými senzory, u kterých je to s detekcí lehce horší. Díky přesnější detekci se pak uživatelé mohou těšit z delší výdrže baterie. Fotogalerie #2 AirPods Pro 2 1 AirPods Pro 2 2AirPods Pro 2 AirPods Pro 2 8 airpods-new-5 airpods-new-4 airpods-new-10 Vstoupit do galerie

Vylepšení pouzdra Pouzdro nových AirPods Pro 2 se letos dočkalo opravdu velkých změn, byť se to na první dobrou nemusí zdát. Konkrétně se můžete těšit například na možnost připevnění šňůrky k pouzdru – nutno zmínit, že šňůrka není součástí balení, jak si mohli někteří uživatelé po prezentaci myslet. Mimo to hlavně disponuje nové pouzdro integrovanými reproduktory, které jsou využity při hledání skrze Najít. To znamená, že AirPods Pro 2 budeme konečně schopni vyhledat i v případě, že budou obě sluchátka zavřená v pouzdru, což doposud nebylo možné. Nejen kvůli tomu je ale pouzdro o 11 % těžší oproti tomu předchozímu – z původních 45.6 gramů se váha vyšplhala na 50.8 gramů. Samotná sluchátka pak váží naprosto stejně. Fotogalerie #3 airpods-new-18 airpods-new-17 airpods-new-16 AirPods Pro 2 2AirPods Pro 2 AirPods Pro 2 0 prislusenstvi pro airpods airpods pro snurka snurka na airpods airpods incase Vstoupit do galerie