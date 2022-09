Zdraví máme jenom jedno, a proto je nutné, abychom o něj náležitě pečovali. Apple nám v tom mnohými způsoby pomáhá, a to především s využitím Apple Watch, které dokáží zaznamenávat aktivitu a cvičení, což jsou věci, které ke zdravému zdravotnímu stylu neodmyslitelně patří. V některých případech nám však ani tohle nepomůže a býváme odkázáni na různé léky, v tom lepším případě pak samozřejmě vitamíny. Pokud se řadíte mezi jedince, kteří mají tzv. děravou hlavu, popřípadě pokud musíte brát více různých léků ve všemožné dny, tak je velmi jednoduché na užití léků či vitamínů zapomenout, což je samozřejmě problém. Nový iOS 16 vám však v tomto ohledu dokáže pomoci.

Jak v iOS 16 přidat do Zdraví léky s připomínkami užití

Apple se v iOS 16 rozhodl do nativní aplikace Zdraví přidat zbrusu novou sekci s názvem Léky, kde si uživatelé mohou jednoduše přidat veškeré léky či vitaminy, které užívají, a to s tím, že se jim v předem určený den a čas zobrazí notifikace s připomínkou užití. Při procesu přidávání léku si zadáte jeho název, zvolíte si právě den a čas užití, zvolíte ikonu pro jednodušší rozpoznání a další informace. Postup pro přidání Léku do Zdraví je následující:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iPhonu přesunuli do nativní aplikace Zdraví.

Jakmile tak učiníte, tak se ve spodním menu přesuňte do sekce Prohlížení.

Tímto se vám zobrazí seznam všech kategorií, kde najděte a rozklikněte Léky.

Následně už jen stačí klepnout na tlačítko Přidat lék a vyplnit veškeré údaje.

Výše uvedeným způsobem je tedy možné na iPhonu ve Zdraví z iOS 16 přidat nový léky. Jakmile přidáte první lék, tak uvítací průvodce zmizí, další lék každopádně přidáte jednoduše klepnutím na tlačítko Přidat lék níže. Po přidání léků či vitamínů vás pak bude iPhone i Apple Watch v určitou dobu upozorňovat na to, abyste si je užili. Díky notifikacím pak jednoduše nezapomenete a navíc můžete zaznamenat i samotné užití, takže už nikdy nebudete dumat nad tím, zdali jste si léky užili, či nikoliv. Postupným užíváním léků se vám pak samozřejmě budou tvořit různé grafy apod., díky kterým získáte informace o užívání. Berete-li tedy denně léky či vitamíny a zapomínáte, určitě dejte Lékům ze Zdraví šanci.