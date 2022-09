Součástí nativní aplikace Fotky je již po dobu několika let vestavěný editor, kterým je možné upravovat nejen fotky, ale i videa. Díky tomuto editoru tak většina obyčejných jablíčkářů nemusí stahovat aplikace třetích stran, díky kterým by byli schopni obsah editovat. Problém byl však doposud v tom, že pokud jste provedli nějaké úpravy fotky či videa, tak jste je nemohli zkopírovat, a poté aplikovat na další obsah. To znamená, že uživatelé museli každou jedinou úpravu provádět zvlášť, což je zásadní problém především tehdy, pokud máte více obsahu ze stejného místa a chcete, aby fotky či videa vypadaly jednoduše stejně.

Jak v iOS 16 zkopírovat úpravy fotek a aplikovat je na další

Apple se však neustále snaží většinu svých funkcí vylepšovat a dobrou zprávou je, že výše popsané vymodlené funkce jsme se dočkali v aktualizaci iOS 16. Pokud tedy máte iPhone na tuto verzi aktualizovaný, tak to znamená, že můžete úpravy obsahu zkopírovat, a poté je jednoduše pár kliknutími aplikovat na další obsah. Stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Fotky.

Jakmile tak učiníte, tak si otevřete upravenou fotku či video , ze které(ho) chcete úpravy přenést.

, ze které(ho) chcete úpravy přenést. Následně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.

Z menu, které se zobrazí, pak vyberte možnost Zkopírovat úpravy.

Poté otevřete nebo hromadně označte obsah , na který chcete úpravy aplikovat.

, na který chcete úpravy aplikovat. Zde následně opět klepněte na ikonu tří teček.

Nakonec stačí z menu vybrat možnost Vložit úpravy.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 16 zkopírovat úpravy fotek či videí, a poté je jednoduše aplikovat na jiný obsah. Díky tomu už uživatelé nemusí ručně každou fotku či video zvlášť upravovat, což jim rozhodně ušetří více času a budou se moci na editor integrovaný ve Fotkách více spolehnout. Úpravy lze na obsah aplikovat buď jednotlivě, anebo hromadně – v tomto případě stačí jen veškeré fotky či videa označit, a poté výše uvedeným způsobem provést aplikaci.