iPhony 14 Pro jsou hit, Apple je bude vyrábět místo základních iPhonů 14

Apple se dlouhodobě snaží o to, aby se iPhony řady Pro prodávaly lépe než základní iPhony a jak se zdá, letos se mu to podařilo naprosto dokonale. Svědčí o tom ostatně jak skladová (ne)dostupnost řady Pro v porovnání se základními iPhony 14, ale taktéž informace, které se podařily zjistit analytiku Ming-Chi Kuovi. O co konkrétně se jedná?

Zdroje Kua z dodavatelského řetězce tvrdí konkrétně to, že je poptávka po iPhonech 14 Pro natolik vysoká, že musel Apple dokonce rozhodnout v některých fabrikách o tom, že namísto iPhonů 14 začnou vyrábět právě řadu 14 Pro, jelikož jedině tak bude možné obří poptávku v rozumném časovém horizontu utlumit. Ačkoliv se jedná pro dodavatelský řetězec o poměrně velký oříšek, jelikož se po něm chce v průběhu výrobní špičky do jisté míry převrátit výrobní proces vzhůru nohama, ve výsledku by to pro něj mělo být pozitivem z finančního hlediska. Výroba iPhonů 14 Pro pro něj totiž logicky bude ekonomicky výhodnější, jelikož za každý vyrobený kus dostane výrobce více.

Jelikož je “přestavba” dodavatelského řetězce iPhonů 14 (Pro) zatím na začátku, je otázkou, jak rychle se zvýšení výroby řady Pro reálně promítne do skladových zásob Applu a tedy ve výsledku do dostupnosti jeho smartphonů. Poptávka je nicméně natolik velká, že se nedá úplně očekávat například to, že se z měsíčního čekání stanou záhy jednotky dnů. Pokud jste si tedy nový iPhone nestihli předobjednat či objednat v prvních dnech prodejů, pravděpodobně si čekání příliš nezkrátíte oproti těm, kteří objednají například nyní.