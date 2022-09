4 hlavní novinky a opravy z iOS 16.1 Beta 2

Včera večer vypustil Apple do světa nové bety svých operačních systémů v čele s druhou betou iOS 16.1. A jelikož se v ní jako již tradičně objevuje pár zajímavých novinek a vylepšení, byla by škoda vás o ně ochudit. Co je tedy nového či opraveného?

Vylepšený indikátor stavu baterie

Již včera večer jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Apple vyslyšel nářky jablíčkářů a přepracoval indikátor baterie tak, že kromě čísel znázorňujících procentuální nabití zobrazuje i “hladinu” baterie graficky. Doteď přitom vše funguje tak, že vidíte buď jen čísla nebo jen úroveň baterie. Nová verze indikátoru stavu baterie tedy bude skvělým kompromisem mezi dosavadními možnostmi, který uživatelé ve výsledku vyžadovali od chvíle, co Apple

Změna písma v baterii

V souvislosti s procentuálním ukazatelem stavu baterie jsme se dočkali i další novinky – konkrétně mírné změny stylu písma. Čísla v ikoně baterie jsou nyní o něco málo větší, díky čemuž se staly i čitelnějšími.

Návrat indikátoru nabíjení

Další užitečnou vychytávkou, která hlásí do iOS 16 návrat díky updatu 16.1 je indikátor stavu nabíjení na zamykací obrazovce. Z ní totiž s příchodem první veřejné verze iOS 16 po letech zmizel, za což se stal Apple terčem ostré kritiky. Tu si však vzal evidentně k srdci, jelikož hned druhá beta iOS 16.1 jej na iPhony navrátila.

Oprava neustálého dotazu na povolení pro Kopírovat a vložit

Kromě nových, respektive staronových prvků přináší druhá beta iOS 16.1 i opravu poměrně zvláštně nastaveného chování pro vyskakovací okna vyžadující povolení pro kopírování a vkládání obsahu. V současnosti je totiž v iOS 16 nastaveno to, že při každém vkládání zkopírovaného obsahu na vás vyskočí notifikace, za tak skutečně chcete učinit, což celý proces značně prodlužuje. To se ale s příchodem iOS 16.1 naštěstí změní.

Co se týče termínu vydání iOS 16.1, nad tím visí zatím otazníky. Dojít k němu totiž může čistě teoreticky jak příští týden, na který Apple ohlásil vydání nové softwarové aktualizace pro iOS, tak i za pár týdnů, čemuž by zase odpovídalo zdlouhavé beta testování, které je zpravidla rozloženo na dobrých 5 beta verzí.