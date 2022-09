iOS 16.1 vrátí na zamykací obrazovku iPhonů jeden z nejužitečnějších prvků starších iOS

Suverénně nejvýraznější novinkou letošní generaci iOS je jeho přepracovaná zamykací obrazovka, která nově podporuje připnutí celé řady widgetů, tvorbu stylů, změny písem a tak podobně. Bohužel, ne všechna vylepšení spojená se zamykací obrazovkou však lze vnímat jako pozitivní. Jedním z největších přešlapů, za který je Apple od vydání veřejné verze iOS 16 kritizován, je například odstranění procentuálního indikátoru nabíjení, kvůli čemuž je tak v současnosti třeba telefon vždy vzbudit, aby bylo možné stav nabíjení zkontrolovat. To se ale s příchodem iOS 16.1 naštěstí změní.

Apple se zřejmě stejně jako v případě přepracování ukazatele stavu baterie rozhodl vyslyšet volání jablíčkářů po přepracování a ve druhé betě iOS 16.1 procentuální ukazatel nabíjení navrátil a to ve stejné podobě, na jakou jsme byli až do iOS 15 zvyklí. Díky tomu se tak rázem o průběhu nabíjení dozvíme velmi jednoduše jak z Lock Screenu, tak velmi pravděpodobně i z Always-on displeje iPhonů 14 Pro (Max), které by měly taktéž nabízet podporu této funkce. Je nicméně do jisté míry zvláštní, že se jí Apple rozhodl v rámci první verze iOS 16 vůbec odebrat, jelikož se v žádném případě nejednalo o něco “navíc”. Co se pak týče vydání iOS 16.1, který funkci přinese zpět, vzhledem k tomu, že je teprve ve druhé betě si na něj pravděpodobně ještě pěkných pár týdnů počkáme.