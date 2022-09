Obří únik GTA 6: Vše, co o něm víme

Internet momentálně boří zprávy o uniklých videích GTA 6. Dle zdrojů jsou záběry pravé a vývojáři rozhodně nemají z takového hackerského kousku radost. O GTA 6 existuje neuvěřitelné množství drbů a „zaručených“ informací, kterými nás krmí již dlouhé roky všemožní leakeři. Jak se ale říká, „na každém šprochu pravdy trochu“. Nedávno se totiž začalo šuškat o tom, že jednou z postav nového GTA bude žena. A světe div se, žena se uniklých videích skutečně je. Pojďme si tedy společně ty nejžhavější „drby“ shrnout.

Je samozřejmě nad Slunce jasné, že Rockstar bude chtít svým novým herním počinem nastavit technickou laťku. Stejně tak jako se mu povedlo u předešlých titulů z této slavné herní série. Nikoho tedy nepřekvapí tvrzení, že hra bude mít opravdu skvělou grafiku. Opomenutý by neměl být ani destrukční systém, což bylo dovozeno z nabídky pracovních pozic v Rockstaru. V tomto směru by tedy oproti GTA 5 mohlo dojít přímo ke skoku vpřed. Nejvíce ale fanoušky zajímá, kdy hra vyjde. Nejoptimističtější scénáře z dřívějška hovořily o roku 2023. Nyní se ale leakeři víceméně shodují, že hra nedorazí dříve než na konci roku 2024. Samozřejmě ještě musíme počítat s prodlevou mezi konzolovými a PC hráči, jelikož na druhé jmenované se s nejvyšší pravděpodobností dostane až později (po vzoru minulosti).

Takto by GTA 6 mohlo vypadat, kdyby se tvořilo v Unreal Engine 5 GTA 6 UE 5 - 1 GTA 6 UE 5 - 2 GTA 6 UE 5 - 3 GTA 6 UE 5 - 4 GTA 6 UE 5 - 5 GTA 6 UE 5 - 6 GTA 6 UE 5 - 7 GTA 6 UE 5 - 8 GTA 6 UE 5 - 9 GTA 6 UE 5 - 10 GTA 6 UE 5 - 11 GTA 6 UE 5 - 12 GTA 6 UE 5 - 13 GTA 6 UE 5 - 14 GTA 6 UE 5 - 15 GTA 6 UE 5 - 16 Vstoupit do galerie

Kam se hráči podívají?

Hráči také často debatují, kde se bude nové GTA bude odehrávat. V tomto duchu se několikrát zmínilo Vice City, což svého času potvrdil také Jason Schreier z Bloombergu. Hovořilo se ale také například o městech napříč celými Spojenými státy. Podle nejnovějších úniků původní plány zahrnovaly tři obrovská města a čtyři protagonisty. Nicméně od té doby došlo k uskromnění. V březnu 2021 uznávaný tipér Tom Henderson na Twitteru prohlásil, že se „šestka“ bude odbývat v moderní době. Nikoli tedy v 80. letech, jak se tvrdilo dříve. V této myšlence hráče utvrdila také fotografie domu v remasterované verzi GTA San Andres. Šlo totiž o zcela nový přírůstek do hry a byly tak vyvolány spekulace, zda nejde o leak GTA 6.

Dřívější úniky byly v mnoha ohledech dost bláznivé. V roce 2020 se například objevila zpráva od uživatele JackOLantern1982. Ten oznámil, že kódové označení pro nový díl GTA je Project Americas, neboť příběh se dle jeho slov měl odehrávat v několika zemích. Konkrétně v Brazílii ve fiktivním městě založeném na Rio de Janeiru a Vice City v USA. Příběh měl prý být velmi ovlivněn seriálem Narcos od Netflixu. Podle leakera mělo být možné budovat vlastní drogové impérium, a to za pomoci mechanik známých z Vice City Stories. Pochopitelně ale detailněji. Právě podle tohoto úniku hráči nabyli dojmu, že se děj bude odehrávat v 70. nebo 80. letech. Jednu dobu se také myslelo, že se hra bude odehrávat v Londýně. Tyto spekulace vyvolal dokonce spoluzakladatel Rockstaru během svého rozhovoru pro Polygon v roce 2013. Nicméně od té doby uplynula již slušná porce času. V roce 2016 údajně vývojáři navštívili japonské hlavní město kvůli hře GTA: Tokyo. Nicméně plán na hru měl být poslán k ledu. Rockstar to s touto hrou ale údajně jednu dobu myslel vážně. I proto si měl nechat v roce 2003 zapsat ochrannou známku nejen ke GTA: Tokyo, ale také ke GTA: Bogota a GTA: Sin City.

Příběh

I o příběhu se vede několik teorií. Pokud si připomeneme výše uvedený únik z roku 2020, měli jsme hrát za mužského protagonistu zvaného Ricardo. Hráč měl začít jako pašerák drog z Vice City do obrovské jihoamerické oblasti. Zde měl zakořenit a postupně se vyškrabávat v kartelové hierarchii směrem nahoru. Součástí vyprávění měla být i postava Kacey. Ještě o něco dřívější únik hovořil o čtyřech postavách, a sice dvou policistech a dvou členech gangu, což zní více než zajímavě. Nejnovější únik z roku 2021 (a také zřejmě nejpravděpodobnější) vypráví o třech protagonistech, z nichž jednou postavou má být žena. Dle nedávných úniků by mělo časem dorazit taktéž DLC pro jednoho hráče, což jsme viděli naposledy u GTA 4, které dostalo dvě skvělá rozšíření he Ballad of Gay Tony a The Lost and the Damned. Poslední slovo ale samozřejmě bude mít ve všech ohledech Rockstar a s GTA 6 to může být zcela jinak. Těšíte se na tuto hru?